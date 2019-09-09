Три принцеси: Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями

Лілія Ребрик з задоволенням ділитися з шанувальниками особистими фото і відкриває завісу таємниці над особистим життям. Вона – щаслива дружина і мама двох чарівних доньок – Діани і Поліни. На її сторінці в соцмережі можна знайти чимало сімейних фото і відео, які зворушують підписників теледіви своєю теплотою і душевністю. Так, нещодавно Лілія влаштувала разом зі своїми дівчинками модну фотосесію та вже встигла поділитися одним з кадрів. Тепер же вона вирішила опублікувати більше фото з ніжного спільного фотосету.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія розмістив серію фото з донечками-моделями. Лілія та її дівчатка показали справжній family look. Всі троє одягнені в однакові білі сукні з принтом у вигляді чорних пташок. Теледіва доповнила образ витонченими чорними босоніжками з оригінальною синьою вставкою.

Мама і дочки позують на камеру, веселяться і посміхаються. Поліна і Діана весело сміються і нічим не поступаються в майстерності працювати в кадрі зірковій мамі. Ще б пак! У семирічної Діани вже є досвід зйомок, адже дівчинка зіграла в серіалі, а також займається танцями і бере участь у змаганнях – юній зірці до камери не звикати. У теж час однорічна Поліна – сама безпосередність!

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ділюся ще однією порцією позитиву з фотосесії. Скоро - нове інтерв'ю. І от одне з запитань: Якби можна було зберегти в собі лише одну якість, яку б ви собі залишили? Моя відповідь: "Легкість! Легкість у всьому: у рухах, у прийняттях рішень, в роботі, в житті" , - підписала сері кадрів з доньками промениста Лілія.

Шанувальники не залишилися в стороні від сонячного фотосету мами з доньками.

Круті! Дуже радуєте своїми новими образами

Супер трійця

Які ж Ви красуні

Супер!

Ви такі милі

Дівочий батальйон! Красуні!

Ви очаровашки

Дуже легкі відчуття від фото

Дуже красиві мама і донечки

Класні дівчата! Напевно, потрібно бути терплячою, мудрою і доброю зі своїми намистинками. Любити їх!

Чудові дівчатка

Це так мило, коли мама дівчинки в однакових сукнях!

Такі милашки!

Яка краса!

Три гарнюні, Три принцеси!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик з новим співведучим по ранковому шоу Анатолієм Анатолічем покрасувалася біля трактора на веселому знімку.