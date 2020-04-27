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Три роки — МИ: Джамала зворушила сімейними фото в річницю весілля

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Три роки тому відбулося розкішне весілля співачки з Бекіром Сулеймановим

Джамала на карантині насолоджується часом з сім'єю - коханими чоловіком і сином. Крім того, співачка вагітна другою дитиною і скоро стане мамою вдруге. Артистка багато спілкується з шанувальниками, влаштовує міні-концерти онлайн і захоплює ефектними фотосесіями в стильних образах. А 26 квітня був важливий день в їхній родині - рівно три роки тому відбулася весілля Джамали з її коханим Бекіром Сулеймановим.

У своєму Instagram щаслива співачка поділилася ніжними і чуттєвими кадрами з весілля, а також милими сімейними фото з малюком Еміром-Рахманом. Також зірка акцентувала увагу на тому, що скоро їх сім'я стане більше - на одному зі знімків вона зображена у відвертій сукні, яка підкреслила її округлий живіт.

"Три роки тому — "цей день". Три роки — "МИ", - зворушливо прокоментувала публікацію Джамала.

Фото: Джамала з чоловіком (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі в Києві, а після був шикарний банкет на 300 гостей.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали зворушилися ніжними фото і побажали подружжю ще багато спільних років щастя, злагоди і любові.

  • Дуже гарні!!!
  • Щасливі молодята! Щастя на вічність вперед! Вітаю!
  • це мій день! щастя вам
  • Красуня! Щастя вам на довгі роки!
  • Вітаю! Мудрості вашій родині, здоров'я!
  • Вітаю Вашу сім'ю зі святому, живіть у мирі та любові, бажаю міцного здоров'я та щастя
  • Будьте завжди щасливою і коханою
  • Вітаю!Нескінченної любові вам на все життя
  • Прекрасні! Щастя вам і безмежного кохання на все життя!
  • Бажаю вам таких років аж до кінця життя А життя бажаю - довгого-довгого, щасливого-щасливого.
  • щасливі коти, щастя Вам і довгого спільного життя!
  • Яка гарна пара! Любові, миру вам і добра!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала поділилася ніжним фотосетом в квітах і списком улюблених фільмів для перегляду на карантині.

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