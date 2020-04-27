Три роки — МИ: Джамала зворушила сімейними фото в річницю весілля

Джамала на карантині насолоджується часом з сім'єю - коханими чоловіком і сином. Крім того, співачка вагітна другою дитиною і скоро стане мамою вдруге. Артистка багато спілкується з шанувальниками, влаштовує міні-концерти онлайн і захоплює ефектними фотосесіями в стильних образах. А 26 квітня був важливий день в їхній родині - рівно три роки тому відбулася весілля Джамали з її коханим Бекіром Сулеймановим.

У своєму Instagram щаслива співачка поділилася ніжними і чуттєвими кадрами з весілля, а також милими сімейними фото з малюком Еміром-Рахманом. Також зірка акцентувала увагу на тому, що скоро їх сім'я стане більше - на одному зі знімків вона зображена у відвертій сукні, яка підкреслила її округлий живіт.

"Три роки тому — "цей день". Три роки — "МИ", - зворушливо прокоментувала публікацію Джамала.

Фото: Джамала з чоловіком (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі в Києві, а після був шикарний банкет на 300 гостей.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали зворушилися ніжними фото і побажали подружжю ще багато спільних років щастя, злагоди і любові.

Дуже гарні!!!

Щасливі молодята! Щастя на вічність вперед! Вітаю!

це мій день! щастя вам

Красуня! Щастя вам на довгі роки!

Вітаю! Мудрості вашій родині, здоров'я!

Вітаю Вашу сім'ю зі святому, живіть у мирі та любові, бажаю міцного здоров'я та щастя

Будьте завжди щасливою і коханою

Вітаю!Нескінченної любові вам на все життя

Прекрасні! Щастя вам і безмежного кохання на все життя!

Бажаю вам таких років аж до кінця життя А життя бажаю - довгого-довгого, щасливого-щасливого.

щасливі коти, щастя Вам і довгого спільного життя!

Яка гарна пара! Любові, миру вам і добра!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала поділилася ніжним фотосетом в квітах і списком улюблених фільмів для перегляду на карантині.