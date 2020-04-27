Три роки — МИ: Джамала зворушила сімейними фото в річницю весілля

Три роки тому відбулося розкішне весілля співачки з Бекіром Сулеймановим
Джамала на карантині насолоджується часом з сім'єю - коханими чоловіком і сином. Крім того, співачка вагітна другою дитиною і скоро стане мамою вдруге. Артистка багато спілкується з шанувальниками, влаштовує міні-концерти онлайн і захоплює ефектними фотосесіями в стильних образах. А 26 квітня був важливий день в їхній родині - рівно три роки тому відбулася весілля Джамали з її коханим Бекіром Сулеймановим.
У своєму Instagram щаслива співачка поділилася ніжними і чуттєвими кадрами з весілля, а також милими сімейними фото з малюком Еміром-Рахманом. Також зірка акцентувала увагу на тому, що скоро їх сім'я стане більше - на одному зі знімків вона зображена у відвертій сукні, яка підкреслила її округлий живіт.
"Три роки тому — "цей день". Три роки — "МИ", - зворушливо прокоментувала публікацію Джамала.
Фото: Джамала з чоловіком (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що церемонія відбулася в Ісламському культурному центрі в Києві, а після був шикарний банкет на 300 гостей.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники Джамали зворушилися ніжними фото і побажали подружжю ще багато спільних років щастя, злагоди і любові.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що раніше Джамала поділилася ніжним фотосетом в квітах і списком улюблених фільмів для перегляду на карантині.