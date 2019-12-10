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Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 11:41
Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова знялася у популярному шоу "Суперінтуіція"

Анна Різатдінова навіть після участі в гіпер насичених зйомках шоу Танці з зірками 2019 не планує відпочивати. Українська гімнастка з головою пішла в зйомки нових проектів, інтерв'ю та фотосесії. Нагадаємо, що за підсумками шоу Танці з зірками 2019 перемогу здобула пара Мішина Ксенія і Женя Кот. А ось Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров зайняли друге місце. При цьому спортсменка не приховує: "Дуже складно програвати". Однак для себе Анна зробила висновок, що їх з Сашею срібло - "на вагу золота".

Після зйомок у Танцях з зірками Різатдінова стала дуже популярною. Українську спортсменку поспішають запросити на зйомки новорічних концертів, а також свіжих випусків різних шоу. Наприклад, зйомки нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі". При цьому перед камерами Різатдінова з'явилася ну в дуже оригінальному і несподіваному образі.

Українську гімнастку перевтілили в якесь "казкове створіння". Особливо вражає незвичайний макіяж Анни. Частина її особи пофарбували в яскраво-червоні тони. А також намалювали третє око на лобі. Доповнюють мейкап білосніжні перлини. До такого макіяжу підібраний і відповідний образ - строкатий різнобарвний костюм з широким поясом оранжевого кольору.

“На цьому фото склалося все. Мейк після зйомок. Обкладинка @viva_ukraine_magazine", - підписала фото Різатдінова.

Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом

Анна Різатдінова з третім оком на лобі (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А ось в розділі сторіз гімнастка опублікувала ще більше відео, на яких можна розглянути її образ. Анна жартує, мовляв, після подібних зйомок і з таким макіяжем вона ще може підробляти для сина аніматором.

Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом

Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом

Скріншоти: instagram.com/anna_rizatdinova

Шанувальники Ані також прийшли в захват від її незвичайного перевтілення. І поспішили засипати свою улюбленицю коментарями:

  • "Бойова розмальовка"
  • "Анна, Ви чарівні!"
  • “Анна, ви супер! Дуже сподобалась ваша самба! Просто вражають емоції!"
  • “Як швидко все стирається з пам'яті, проект це вже історія, але яке приємне післясмак від вашої неймовірної пари. Обожнюю милуватися гарними людьми"
  • “Клас! Красуня"
  • “Красунечка! І з своїм партнером - гарна пара"
  • “Аня, ви дуже талановита! чарівна дівчина!"

Третє око на лобі і червоний макіяж: Анна Різатдінова вразила казковим образом

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше українська красуня Анна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.

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Новини України макияжспортсменкаАнна Ризатдинова
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