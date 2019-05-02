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"Тренуйтеся постійно": вагітна Лілія Подкопаєва здивувала активним тренуванням

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 10:57
"Тренуйтеся постійно": вагітна Лілія Подкопаєва здивувала активним тренуванням
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва закликала тренуватися постійно

Лілія Подкопаєва захопила своїх шанувальників дійсно активними вихідними. Так, вагітна Олімпійська чемпіонка не просто "відсиджується" вдома, але навіть ходить на тренування. На своїй instagram-сторінці українська спортсменка опублікувала фото і відео. На знімку 40-річна Подкопаєва позує з фітнес-тренером Ксенією Литвиновою, яка і провела їй тренування. Спортсменка також підкреслила, що її перше травня пройшло у фітнес-клубі.

Також Подкопаєва коротко підписала фото, мотивуючи всіх на активний образ життя.

"Тренуйтеся постійно. Краще короткі тренування з невеликим навантаженням, але регулярно. І через деякий час ви здивуєтеся, як багато зможе ваше тіло!", — звернулася до шанувальників Лілія.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва з фітнес-тренером Ксенією Литвиновою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Що стосується тренування, то Лілія в розділі сторіз показала лише одну вправу, яка добре прокачує м'язи ніг і сідниць.

Відео коментує тренер. Яка радить перед більш активними вправами зробити 15-20-хвилинну розминку. Потім ставати на коліна і робити розтяжку. На вдиху коліно потрібно підтягувати до руки, на видиху – випрямлятися. І намагатися, щоб носок був на себе, а не від себе. Робити так 15-20 повторень на одну, а потім другу ногу.

Тренування Лілії Подкопаєвої

Скріншот відео: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, про другу вагітність Лілії Подкопаєвої стало відомо наприкінці березня 2019 року. Тоді радісну новину повідомила телеведуча Катя Осадча, яка зустріла Подкопаєву з її нареченим Ігорем Дубинським на церемонії "Людина року". Відзначимо, що на даний момент Лілія виховує двох дітей: прийомний син Вадим (13 років), а також рідна донька Кароліна (12 років).

Пізніше Подкопаєва відверто розповіла, як діти сприйняли вагітність своєї мами. За словами спортсменки, Кароліна навіть розплакалася.

Також нагадаємо, що нещодавно Лілія Подкопаєва відвідала концерт Ані Лорак в Берліні, давні подруги зробили пам'ятне фото. До речі, Ані Лорак є хрещеною дочки Подкопаєвої — Кароліни.

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