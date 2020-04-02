Тренування перед дітками: Холостяк-9 здійснив мрію своєї обраниці

Холостяк-9 Микита Добринін зі своєю обраницею і переможницею романтичного проекту Дашею Квітковою залишаються вдома на самоізоляції. Зоряна пара, за долею яких стежать тисячі шанувальників, даремно часу вдома не втрачають. Дуже активно Микита і Даша стали виходити в прямі ефіри з тренуваннями. Ця "фітнес-хвиля" торкнулася багатьох українських селебрітіс. При цьому під час одного з тренувань Квіткова зізналася, що не до кінця задоволена своєю фігурою і не вважає її ідеальною. За словами Даші, вона ласунка. І навіть пізно ввечері за переглядом серіалів з коханим може "захомячить" що-небудь солодке. Так що регулярні тренування переможниці 9-го сезону "Холостяка" дуже потрібні.

Також пара активно займається розвитком своїх блогів. Вони знімають фото і відео, показуючи деталі домашнього життя. Однак тепер Микиті і Даші буде веселіше. В учасників реаліті-шоу з'явився домашній улюбленець — шотландська висловуха кішка!

Микита Добринін вирішив у нелегкий і стресовий час карантину зробити своїй коханій приємний сюрприз і здійснити її давню мрію. Так, Холостяк-9 подарував коханій кошеня! На жаль, зняти реакцію Квіткової не вдалося. Але вона сама поспішила зняти відео, в якому показала заплакане від щастя обличчя.

“Розплакалася як маленька дівчинка, бо коханий вирішив влаштувати мені сюрприз і подарував мені цього маленького пупсика. Це хлопчик! Такий гарний малюк", — захоплено коментує Даша.

"Микита сказав, що це кошеня буде нашим тренуванням перед дітками, — зазначила "холостячка". — Тому що якщо ми заведемо собі ще й собаку, то ніяких дітей у нас вже не буде. Микиті постійно розповідала про те, як я хочу кішечку. І ми весь час сперечалися, бо Микита хоче собачку. І це для мене такий сюрприз, тому що я думала, що мені кішечки вже не бачити".

Схоже, що тепер любі будуть засипати шанувальників фото і відео зі своїм новим кошеням. І до речі, адже йому ще належить вибрати ім'я.

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 з нареченою висловилися про перенесення весілля і кризу у відносинах.