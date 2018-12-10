"Трьома словами": Соня з серіалу "Школа" звернулася до фанатів (фото)

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Маша Кондратенко запитала шанувальників про кохання

Українська актриса і співачка, виконавиця ролі Соні в серіалі "Школа" Маша Кондратенко задала фанатам особисте питання.

У своєму Instagram-акаунті телезірка попросила всіх, хто коли-небудь кохав, описати це почуття трьома словами. Публікацію Маша супроводила спокусливим фото.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Шанувальники молодої актриси, звичайно ж, написали сотні коментарів у відповідь на прохання Маші.

Як виявилося, у багатьох кохання асоціюється з такими словами, як "біль", "зрада", "розставання", "терплячість", "образа".

Правда, більшість, все ж, написали щось в дусі "довіра, розуміння, підтримка", "схвильованість, страх, метелики в животі" і тому подібне.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

А взагалі, зазначила одна з прихильниць Маші, "описати кохання ніяк не можна, адже кохання - це кохання, і як його не називай, воно різне, і є лише одне, яке всім подобається і це - справжнє".

Нагадаємо, раніше Маша Кондратенко поділилася фотографією в дуже незвичному образі. На знімку зірка "Школи" позує в перуці ультрафіолетового кольору і з виразним макіяжем.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mmagic_official)

Раніше Ната з популярного серіалу "Школа" зізналася, що в юному віці переживала нещасну любов, яка допомогла їй у творчості.

А інша зірка цього телепроекту Карина Чернявська вразила шанувальників чуттєвими фото.

Відео: РБК-Україна