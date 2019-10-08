Травесті-діва Монро розкрила свої секрети краси і стрункості

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка докладно описала свій раціон харчування і режим тренувань

У свої 41 рік українська травесті-діва Монро продовжує захоплювати шанувальників сяючим зовнішнім виглядом і завидною фізичною формою. Так, нещодавно вона похвалилася вражаючою розтяжкою під час відпочинку в Португалії.

На своїй сторінці в Instagram епатажна артистка опублікувала ефектний кадр, на якому вона топлес сидить біля басейну спиною до камери. Монро вирішила розкрити свої секрети, детально розповівши, що допомагає їй зберігати красу і стрункість.

За словами зірки, їй дуже допомогло правильне харчування - в її випадку низьковуглеводне. Не варто також забувати і про фізичні навантаження.

"Не розраховувала, що в 41 з хвостиком буду писати і обговорювати принципи правильного, як виявилося, для мене, низьковуглеводного харчування. Але місяць максимальної (не повної) відмови від хлібо-булочних дріжджових виробів, мучного, солодкого і каш дозволив скинути 3 кг, підтягнути шкіру, нормалізувати сон (максимум 8 годин і бадьоро зриваюся з ліжка) і поліпшити мозкову діяльність! Зі спортом я дружила завжди, але до ранкового комплексу біг + зарядка додалися гумки і вечірня скакалка", - пише Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Далі вона детально розписала свій раціон на день.



"Отже, як виглядає моє харчування: після пробудження, стоячи, два глибоких вдиху і видиху: дві склянки води! Повільно п'єш і подумки дякуєш, кого вважаєш за потрібне. Або фраза: я п'ю еліксир молодості і сили, начебто смішно, але на десяте ранок реально відчуваєш, як вода вимиває все лайно, що прилипає до стінок внутрішніх органів.

1 сніданок: два крекса ( хрустик, хлібці без дріжджів, без цукру, без глютену), намазані фетою + яйце.



Пробіжка, зарядка, будь-яка розминка! ОБОВ'ЯЗКОВО 2 сніданок: яйце, йогурт, салат із зелених овочів, горішки, хрустики, нежирний сир, сир, фрукт ( яблуко, груша, ягоди, виноград, банан...) Приблизно рахуйте калорії, якщо хочете реально скинути вагу).

Перекус: кефір, ряжанка, хлібець, горіхи. Вода, вода.

Обід: м'ясо або риба, креветки ( якийсь білок) від 150 гр!!! Не менше. Приблизно розміром з долоньку. І 250 гр.не менше овочів. В ідеалі зелених: кабачки, цукіні, перець,огірок, салат, шпинат, капуста броколі. Ніякої !!картоплі!! Морква, буряк, квасоля, горошок, кукурудза також містять крохмаль. Але в невеликій кількості можна. Тільки в два рази менше, ніж зелених овочів + фрукт.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Перекус: дивись вище. Вода, вода. Вечеря: Те ж, що і обід, тільки білка на третину менше. Якщо хочеться жерти на ніч: хлібець, кефір або дві ложки сиру.



Я дозволяла собі з'їсти 1 морозиво, цукерку або половину чорної шоколадки, тістечко раз в тиждень. Солодко таааак, що перше бажання виплюнути. Іноді реально не доїдала. Пару рази їла білий хліб та печиво. П'ю каву, іноді чай з пастилою на фруктозі та з безглютенової гранолой, і алкоголь( сухі вина і брют)", - розповіла артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники дякують Монро за надихаючий і корисний пост і діляться своїми історіями боротьби із зайвими кілограмами.

ну дуже позитивний пост, спасибі

Ось вона-моя мотивація почати правильно харчуватися!!!

Ага або коли пмс,от сиджу ,читаю пост,і думаю яка ви молодець,а сама шоколадку з кавою.

Сміливо!!! Впевнено!!! Маєш право!!! Захват і захоплення!!

Дякуємо Вам за інформацію, реальну.

Люблю тебе!

На фото прям відчувається розслабленість))) Актуальний посаду і дуже корисний пост

цікаво )

Дякую за інформацію! Мотивує!

Ти крута і я тебе обожнюю

А як на мене все круто, і заздрю вам)))в топку зопыхателей ,беж мешуры вас не впізнати))))

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

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