Травесті-діва Монро поділилася враженнями від Венеціанського карнавалу (фото)

Артистка розповіла, чому вирішила відвідати місто на воді саме в цей час

Украинская травести-дива Монро, которая недавно поразила смелыми фото в пиджаке на голое тело, известна своей любовью к путешествиям - при любой возможности она старается побывать в новом интересном месте и потом рассказать о нем подписчикам. На этот раз артистка посетила Венецию, причем во время знаменитого карнавала, который проходит в феврале.

На своей странице в Instagram Монро поделилась несколькими снимками с поездки, а также рассказала, почему решила поехать в город на воде именно в это время, несмотря на толпы людей.

Фото: (instagram.com/monritta)

"Меня вчера спросили, Монро а почему именно Венеция в период Карнавала? В другое время там что, нечего делать? Наверное есть, как и в любом другом городе с богатым культурным и историческим наследием. Но именно во время Карнавала, в межсезонье, Венеция открывается во всей красе! Да! Много туристов, шум-гам, толпы ряженых, поддатых, студентов- школьников, перевозбужденных китайцев, которые фотографируют Все! Я наблюдала, как парень с девушкой, у каждого свой фотоаппарат и телефон, в музее Академии фотографировали каждую картину, На фоне этой картины и обязательно табличку, кто автор! Я спецом прошла за ними в одном зале и, после всего увиденного, захотелось спросить "а зачем?" Вы будете потом изучать биографии этих художников и историю создания картин?! Думаю нет.



Фото: (instagram.com/monritta)

Так вот, несмотря на определенный дискомфорт, ради пары часов на рассвете, когда все вышеперечисленные категории туристов еще спят или только в пути, а на площади Сан Марко и на набережной встречаются главные герои Карнавала: вольные маски, фотографы и дворники, стоит ехать в Венецию на Карнавал снова и снова. Участники этого действа знают свои роли не зубок. Вольные маски покорно позируют, периодически прерываясь на молчаливую! раздачу визиток со своим изображением. Фотографы извиваются в поисках кадра или томятся в ожидании новой маски, иногда попадая в кадр своих же коллег. Хотя друг с другом знакомы, встречаются каждый год.



Фото: (instagram.com/monritta)

А невозмутимые дворники чистят вековые камни от следов вчерашнего веселья, для свежей порции туристов, которые буквально через час наполнят это прибыльное место суетой мобильной съемки. Благодарю тебя Венеция, что даришь мне частичку своей магии. Вернусь обязательно!" - поделилась впечатлениями эпатажная артистка.

Фото: (instagram.com/monritta)

К слову, сама она также примерила расписную сине-желтую маску.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Фолловеры Монро поблагодарили ее за рассказ и атмосферные фотографии из города на воде.

"Очень атмосферные фото. Они дышат рассветом и утренним туманом, когда пар изо рта и мурашит кожу от холода";

"Какие загадочные маски! Восторг! Спасибо, Монро, за рекомендацию послушать Билли Айлиш, так мне понравились песни, действительно, это ни на что не похоже!!!";

"Определенно а этом есть какая-то магия и неизвестность, всматриваешься в маску, пытаясь уловить, разгадать ее тайный посыл";

"Восхитительно. Спасибо за возможность посмотреть это великолепие)";

"Шикарные персонажи и фото!" - пишут фаны в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро эмоционально высказалась о Нацотборе на Евровидение.

Мы также писали, что травести-дива Монро присоединилась к популярному флешмобу и показала, как выглядела 10 лет назад.