Ефектна Монро дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте

Зірка закликала людей перестати цікавитися її особистим життям і звернути увагу на своє

Артистка, ведуча та автор книги, травесті-діва Монро, яка нещодавно поділилася враженнями від Венеціанського карнавалу, захопила шанувальників сміливим знімком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує на стільці в ефектній позі.

Монро одягла прозорий кроп-топ, накинувши зверху піджак. Також вона додала до ансамблю штани в тон, при цьому не стала надягати звичну всім перуку з білявими локонами. У публікації епатажна артистка розповіла, як вона останнім часом відповідає на дурні і нетактовні питання знайомих про її особисте життя.

"Знаєте, який саме кончене питання, яке вам задають при випадковій зустрічі зі старою знайомою, колишньою однокласницею, однокурсницею, колегою або родичкою?! "А як у тебе на особистому?!" І вираз обличчя такий сумний, жалісний, або напружено вичікує, ніби від моєї відповіді залежить результат аналізу на лейкоцити! Я раніше піз*їла казками Андерсона, мовляв все пучком: запаморочливий роман з дорослим мачо, живе в іншому місті, наші зустрічі яскраві, шо рубіни на кремлівських зірок Або: ось тільки недавно закінчилися чудові стосунки, Але він живе в іншій країні, я вічно зайнята, і взагалі, я Кінь, він Тигр, міг з'їсти на обід. Потім я стала обмежуватися сухим: все чудово, регулярний секс! Або в пошуках того єдиного, хто сплатить комуналку. А зараз, якщо таке питання задають - відразу згадую, що в мене молоко вдомавтекло і, взагалі, мені пора на стрип пластику!" - поділилася знаменитість.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Шоувумен зазначила, що для неї особисте - набагато ширше поняття, ніж сім'я або відносини.

"Немає ні часу, ні бажання пояснювати, що особисте - це не тільки шлюб, сім'я, діти, посудомийка і ол-інклюзів в Єгипті! Особисте - це самореалізація, це творчість, мистецтво, натхнення, політ фантазії і сексуальні експерименти. Це аромати, спеції, екзотика і коктейль Белліні. Хтось скаже, життя заради задоволення своїх бажань та інтересів - безглузде. І я не буду переконувати. Тому що обожнюю спостерігати за щасливими сім'ями, де чоловік і дружина - партнери, де немає поділу на жіночі і чоловічі обов'язки, де дитину виховує двоє, і поміняти памперс чоловікові не соромно, а жінка не виставляє чоловіка, коли прийшла подруга. Де є взаємодопомога і час на себе і свій розвиток. А найголовніше, присутні повага і довіра", - вважає травесті-діва.

Вона закликала людей поменше лізти в її особисте життя, адже як тільки у неї станеться щось цікаве, вона повідомить про це сама.

"І ще раз нагадаю, наявність у мене сім'ї, дітей, партнера навряд чи зробить вас щасливішим. І навпаки. Так може перестати цікавитися цим аспеком мого життя?! Як тільки на горизонті з'явитися той, хто захоче з'явитися в кадрі, я повідомлю вам. А поки що кішки і ефектні кадри соло", - підсумувала артистка.

Шанувальники "невгамовної Монро" захопилися її мудрістю і подякували за цінні поради. Багато хто також не забули залишити їй компліменти щодо приголомшливого образу на фото.

"Розумниця Монро!! Золоті слова";

"Ідеальний текст на сьогодні. Ти допомогла. Я прочитала і вирішила своє питання. Вдячна дуже вчасно, дорога! Як завжди, вчасно!";

"Мудро! погоджуюсь зі сказаним на всі сто)))";

"Як же круто написано, браво!";

"Яке гарне фото.... просто балдію!";

"Свята правда, краще і не скажеш";

"Добре пояснила, дохідливо! Умничка Монро! Браво!";

"Кадр дійсно ефектний, думки, як завжди чітко, зухвало";

"Ви молодець! Все правильно сказали. Пишаюся, що підписана на дорослого, розсудливої людини";

"Розумниця дівчинка ! Дякую за варіанти відповідей на незручні запитання)"

"Зізнаюся - це фото саме ...слів немає. Воно шикарно", - діляться фолловери зірки.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро вразила сміливими фото в піджаку на голе тіло.

Ми також писали, що травесті-діва Монро приєдналася до популярного флешмобу і показала як виглядала 10 років тому.