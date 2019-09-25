"Трагедия для семьи": Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица отметила, что это больная тема и она не хочет много говорить об этом

Экс-участница проекта Холостяк, а нынче певица Яна Соломко, которая выступает под сценическим именем SOYANA, долго хранила молчание и не комментировала слухи о своем разводе. Однако после того, как ее экс-супруг Олег Солодухов сам заговорил на эту тему и подтвердил их расставание в соцсети, все же решилась высказаться. В интервью "КП в Украине" артистка призналась, что для нее это очень "больная тема", поэтому много говорить она не будет.

По мнению Яны, в таких случаях не стоит выносить сор из избы, особенно если есть ребенок.

"С Олегом мы не живем вместе уже 9 месяцев, до этого долго были сложные отношения. А в разводе официально два месяца. Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод - это трагедия для семьи, и дочка, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публичным - окей, это его право", - рассказала Соломко.

По словам певицы, решение расстаться было обоюдным.

"Мы какое-то время пытались сохранить отношения, но слишком много накопилось взаимных претензий и обид, которые и привели нас к разводу. Это можно описать банальной фразой - "не сошлись характерами", - говорит девушка.

Фото: Яна Соломко и Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Она также прокомментировала высказывание бывшего мужа о том, что он якобы был "лишним в шоу-бизнесовой движушке".

"Понятия не имею. Ведь он хотел быть "в шоубизнесовой движушке" и ему это нравилось. Он всегда старался поддерживать меня. Возможно, не получилось...Хотя последние пять лет у меня больше движухи было на кухне и в детской, чем на сцене! Я, на самом деле, люблю домашний очаг, я семейный человек!" - отметила Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что Яна Соломко и бизнесмен Олег Солодухов поженились в 2014 году. Спустя год после свадьбы у пары родился первенец - дочь Кира. После развода родителей четырехлетняя девочка осталась жить с мамой, но с папой тоже видится.

"Кирочка живет со мной. Но мы часто ездим к папе и всегда рады видеть его и ждём в гости. Я абсолютно искренне говорю - наши двери для него открыты всегда! Еще раз подчеркну, что я желаю только счастья и любви своему бывшему мужу! Я хочу, чтобы он был успешным, любимым и любящим мужем и папой!" - поделилась артистка.

Фото: Яна Соломко с дочкой Кирой (instagram.com/yana.solo)

К слову, бывший муж певицы также намекнул на ее роман с известным музыкантом Джейсоном Деруло, однако Яна никак не стала это комментировать.

Напомним, счастливая Яна Соломко заинтриговала огромной корзиной цветов.

Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду - вероятно, имея в виду своего мужа.