Тотальне взаєморозуміння: Слава з НеАнгелів розбурахала мережу ніжним поцілунком з екс-чоловіком

Слава Камінська з гурту НеАнгели важко переживала розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Але кожен з них успішно влаштував особисте життя і, незважаючи на образи і розбіжності, вони зуміли досягти взаєморозуміння, поставивши на перше місце інтереси дітей. Співачка періодично показує спільні фото з колишнім як доказ того, що навіть після розлучення цілком можливо зберегти довірливі й теплі стосунки з екс-благовірним.

На свіжих кадрах Слава без макіяжу відображена разом з Едгаром. На одному зі знімків вона лежить у нього на плечі, на другому - колишній чоловік ніжно цілує її в щоку.

Фото батьків зробили їх дочка і син: першу — Леонард, другу — Лаура. Слава поміркувала на тему стосунків у парі після розриву і вплив ситуації на дітей.

Слава Камінська показала зворушливі фото з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

"Коли закінчуються стосунки, любов обов'язково трансформується. І мені дуже боляче спостерігати за парами, чиї розбірки блискавично ламають долі, а діти перетворюються на об'єкт маніпуляцій. Ми з Едгаром Камінським пройшли тривалу і важливу роботу, трансформиров любов, дружбу, тотальне взаєморозуміння і теплі довірчі відносини двох усвідомлених батьків", - підписала душевні фото з екс-чоловіком співачка.

Слава Камінська поділилася фото з екс-супргом, зроблені їхніми дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Вона уточнила, що син і дочка отримують достатньо уваги від обох батьків. "Нам вдається балансувати при складних графіках і успішно менеджерить вільний від роботи час, проводячи його з Леоном і Лаурою, як разом, так і окремо. Це не супер-сила, не щось неземне або аномальне, це — норма. Саме такий підхід я називаю здоровими відносинами. Покласти своє его на поличку, відпустити образи і направити ситуацію на благо дітей", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська в купальнику з принтом анимальє і прозорій червоній накидці підкорила стрункою фігурою.