А Топалов знає? Регіна Тодоренко зізналася, що працює зі своїм колишнім хлопцем

Регіна Тодоренко знаходиться на домашній ізоляції зі своїм чоловіком Владом Топаловим і сином Михайлом. При цьому телеведуча не забуває про шанувальників і продовжує регулярно виходити з ними на зв'язок. Крім того, Регіна дуже часто виходить в прямі instagram-ефіри, що стало порятунком для багатьох селебрітіс. Один з таких ефірів відбувся на сторінці російського журналу Marie Claire. Заступник головного редактора Marie Claire Раїса Мурашкіна запитала Регіну, як проходить її карантин, як вона і Влад знімалися в шоу "Маска". Також розмова торкнулася теми "колишніх". Тодоренко згадала, як колись її екс-молодий чоловік виставив її за двері з валізами. Однак Регіна не таїть на нього зла. І продовжує з ним спілкуватися.

Так, Регіна зізналася, що її кидали у відносинах. При цьому настільки "радикально", що навіть збирали речі Тодоренко і виставляли її в буквальному сенсі за двері з валізами.

“Звичайно! Один раз навіть вигнали, — сміється Тодоренко. — Це мені було років 19 або 20. Мене вигнали з валізами. Прямо мені вивезли валізу і сказали "йди". Перша реакція була смешочек. А потім я зрозуміла, що треба йти. Але я не розгубилася і пішла. Але я далі усвідомлювала і міркувала, що ж я зробила не так, що вийшла така ситуація".

На питання, добре чи погано для дівчини в настільки ранньому віці пережити такий жорсткий досвід, Регіна відповідає:

“Все залежить від того, яка дівчина. Якщо дівчина "заморочене", вона може все життя жити з цим: "Мене кинули, я більше ніколи не буду кохана, я не відкрию своє серце нікому". Якщо дівчина така, як я, яка сприймає все позитивно і намагається вилучати з усього урок, то швидше за все у неї все буде добре. Тому що вона зрозуміє, що ця втрата вона була спровокована не однією людиною, а двома. Це як розлучення — в ньому винні обоє, двоє спровокували цю ситуацію. Потрібно бути об'єктивним до себе".

“Я не винуватила себе так, як прийнято це робити. Я розібрала ситуацію, поговорила з людиною після, коли охололи емоції І зрозуміла, що обидва були неправі. Нам вже просто один з одним нецікаво і ми не хочемо зберегти ці стосунки. От і все", — розповідає про особистий досвід Регіна.

“В кожному досвіді я бачу щось позитивно. Що можу взяти з собою і нести далі", — мотивує телеведуча.

Також Регіна зізналася, що продовжує спілкуватися зі своїм колишнім, який випровадив її з валізами. Більш того, він працює в її команді сценаристів "П'ятниця з Регіною".

“Я з усіма своїми колишніми друзями залишилася, — знову сміється Регіна. — Мені тато часто задавав це питання: "Як ти можеш бути одружена з однією людиною, а спілкуватися та працювати зі своїм колишнім?!" Я кажу: “Таточку, так я любила цю людину не тільки за те, що він мій сексуальний партнер. Я люблю його за людські якості, які в ньому є! Я з ним дружила спочатку!" І по-моєму, це дуже добре, коли люди, які знають один одного, працюють далі по життю. Якщо всі об'єктивно до себе ставляться... Ось ми також працюємо зараз з моїм колишнім хлопцем! Він очолює сценарну групу в моєму шоу "П'ятниця з Регіною". Він дуже добре мене знає, чудово знає мої побажання і розуміє, чого мені хочеться в шоу домогтися. Відповідно вони з хлопцями пишуть такі інтеграції, які мені сподобаються. І я знаю напевно, що можу людині делегувати всі важливі моменти".

При цьому Влад Топалов знає, що в команді його дружини працює і її "екс".

“Ми всі комунікуємо. І у мого колишнього є прекрасна дівчина, з якою ми спілкуємося. Це велика майстерність. Просто ті люди, які розходяться погано, вони збирають в собі образи на все життя. І з цією образою породжують собі комплекси і комплекси своїм дітям. Коли ти об'єктивно до себе ставишся дуже спокійно, оцінюєш ситуацію рівне. Знаєш, що так, тебе образили, тобі було боляче, але ти теж не святий! Треба про це пам'ятати", — радить Регіна.

А ще Тодоренко точно впевнена, що одну людину можна любити все життя!

“Впевнена! Я суджу по своїм батькам — вони вже в шлюбі 36 років. Дідусь з бабусею могли б бути в шлюбі 55 років на сьогоднішній момент. Можна любити одну людину — у мене є дуже гарні приклади", — зазначає співачка.

Нагадаємо, раніше розчулена до сліз Регіна Тодоренко захопилася Топаловим.