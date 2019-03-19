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Топ-5 фактів про творчість дворазового володаря "Grammy" Анатолія Кочерги

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 15:48
Топ-5 фактів про творчість дворазового володаря "Grammy" Анатолія Кочерги
Анатолій Кочерга

Кочерга співав в італійській "Ла Скала" і лондонському "Ковент-Гарден"

26 березня 2019 року у МЦКМ Жовтневому Палаці відбудеться концерт оперного співака світового рівня, Народного артиста України Анатолія Кочерги. Будучи солістом Київського оперного театру, став наймолодшим в історії Народним артистом СРСР.

Напередодні концерту ми вирішили зробити добірку цікавих фактів про творчість артиста.

1. "Відомий бас слов'янського походження" стажувався в італійському театрі "Ла Скала" два сезони. Наставником по вокалу була знаменита солістка, сопрано Маргарита Карозіо.

2. Міжнародна кар'єра Анатолія Кочерги стартувала наприкінці 80-х у Віденській державній опері. У різні роки працював за контрактами в італійському театрі "Ла Скала", лондонському "Ковент-Гарден", аргентинському театрі "Колон" і американській "Метрополітен-опера".

Анатолій Кочерга

Український оперний співак Анатолій Кочерга (фото: facebook.com/kotschergaa)

3. Анатолій Кочерга отримав дві американські премії Греммі за виконання партій "Бориса Годунова" та "Пісень і танців смерті" Модеста Мусоргського. Варто відзначити, що артист заспівав Бориса Годунова понад чотириста разів. У різних постановках, в різний час - в Мадриді, Берліні, Валенсії, Венеції, в Парижі і в Буенос-Айресі.

4. До речі, на сцені МЦКМ артист порадує фанатів "Куплетами Мефістофеля" Шарля Гуно та іншими аріями з опер. Прозвучать романси і пісні як українських, так і зарубіжних композиторів. Володар рідкісного голосу "басу" завжди прагнув знати максимум про свого персонажа, щоб точно передати, те про що говорить його устами виконавець. Ніколи не слухав чужі записи, вважав, що має бути своє ставлення до того, що робиш.

Анатолий Кочерга

5. Глядачі України матимуть можливість побачити і почути артиста 26 березня 2019 року на концерті "Симфонія Романсу" в МЦКМ Жовтневому Палаці в супроводі Народного оркестру народних інструментів під керівництвом заслуженого працівника культури України Вікторії Васильєвої.

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