"Томний вигин": Настя Каменських в прозорому вбранні захопила фанів

Співачка показала фото з виступу в Одесі

Популярная певица и просто красавица Настя Каменских, которая на днях порадовала фанов выходом своего клипа на хит "Попа, как у Ким", вновь будоражит их воображение. В Instagram она опубликовала снимок, на котором красуется в прозрачном наряде.

Фото было сделано во время выступления звезды в Одессе как раз на День Влюбленных. К слову, Потап также поехал со своей подопечной в Южную Пальмиру и делился видео с ее выступления в одном из местных клубов в в "сториз" микроблога.

На черно-белом снимке Настя с микрофном позирует в прозрачном платье, расшитом пайетками и бисером с декоративными эполетами на плечах и оригинальном поясе с цепью. Также в кадр попал и шоу-балет артистки в не менее откровенных нарядах.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Спасибо Одесса за вашу любовь. Для меня большое удовольствие выступать для вас! Уверенна, скоро увидимся", – подписала снимок Каменских.

Не обошлось и без комплиментов в адрес эффектной звезды. Некоторые даже отметили, что снимки Насти можно считать отдельным видом искусства.

"Настя! Каждое фото - как отдельный вид искусства", "Ох ты, какая красотка. По-моему я влюбился", "Томный изгиб", "Невероятная", "Очень красивое фото", "Очень сексуальна", "Самая красивая на свете", - писали фолловеры.

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников, опубликовав фото в стиле 90-х. Они отметили, что наряд значительно омолодил певицу, и она в нем выглядит, как школьница.

К слову, кадр, где Настя Каменских позирует со спущенными штанами в ванной комнате, возмутил подписчиков звезды. Они посчитали, что это перебор.

Видео: РБК-Украина