"Тільки усвідомила": Регіна Тодоренко в коротких шортах розповіла про досягнення сина

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продовжує розповідати про свого сина

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно зізналася, за чим сумує найбільше, в своєму Instagram похвалилася про досягнення свого сина Михайла.

Тодоренко зізналася, що його паспорт почав заповнюватися штампами з 3-х місяців. При цьому першою країною стали ОАЕ.

Свій пост телеведуча доповнила фотографією в коротких шортах.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Ви любите подорожувати з дітьми, або це завжди дорого і складно?" - написала вона.

Користувачі мережі активно прокоментували фото і підпис до нього.

"Я дуже люблю подорожувати з сином. Перший раз взяли його з собою в 5 місяців, а зараз на його рахунку вже 6 країн!";

"Я вважаю, що з маленькою дитиною - це не відпочинок. Літаємо поки відпочивати самі";

"Як вас тільки не пристрелили там за голі ноги";

"Я вважаю безкультурним порушувати традиції і релігійний світогляд нації в чию країну ти приїжджаєш";

"Люблю, але краще на машині. Так я можу взяти з собою що хочу. Зупиниться, де хочу";

"Мій подорожує з 2 місяців. Причому 4 з 5 перельотів були трансатлантичними і з пересадками";

"На задньому фоні дівчина в шоці";

"Не люблю коли інші подорожують з дітьми і заважають людям";

"Обожнюю літати зі своїм милим, підростаючим сином. Йому вже 12 років";

"Дорого і складно, але так класно! Бачити, як вони радіють побаченого, гуляють по пісочку і моря";

"Я дуже люблю, тільки грошей не вистачає".

Нагадаємо, що схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу.

Раніше повідомлялося про те, що Влад Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина.