ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Тільки усвідомила": Регіна Тодоренко в коротких шортах розповіла про досягнення сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2019 - 22:52
"Тільки усвідомила": Регіна Тодоренко в коротких шортах розповіла про досягнення сина
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко продовжує розповідати про свого сина

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно зізналася, за чим сумує найбільше, в своєму Instagram похвалилася про досягнення свого сина Михайла.

Тодоренко зізналася, що його паспорт почав заповнюватися штампами з 3-х місяців. При цьому першою країною стали ОАЕ.

Свій пост телеведуча доповнила фотографією в коротких шортах.

&quot;Тільки усвідомила&quot;: Регіна Тодоренко в коротких шортах розповіла про досягнення сина

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Ви любите подорожувати з дітьми, або це завжди дорого і складно?" - написала вона.

Користувачі мережі активно прокоментували фото і підпис до нього.

"Я дуже люблю подорожувати з сином. Перший раз взяли його з собою в 5 місяців, а зараз на його рахунку вже 6 країн!";

"Я вважаю, що з маленькою дитиною - це не відпочинок. Літаємо поки відпочивати самі";

"Як вас тільки не пристрелили там за голі ноги";

"Я вважаю безкультурним порушувати традиції і релігійний світогляд нації в чию країну ти приїжджаєш";

"Люблю, але краще на машині. Так я можу взяти з собою що хочу. Зупиниться, де хочу";

"Мій подорожує з 2 місяців. Причому 4 з 5 перельотів були трансатлантичними і з пересадками";

"На задньому фоні дівчина в шоці";

"Не люблю коли інші подорожують з дітьми і заважають людям";

"Обожнюю літати зі своїм милим, підростаючим сином. Йому вже 12 років";

"Дорого і складно, але так класно! Бачити, як вони радіють побаченого, гуляють по пісочку і моря";

"Я дуже люблю, тільки грошей не вистачає".

Нагадаємо, що схудла Регіна Тодоренко показала обличчя без макіяжу.

Раніше повідомлялося про те, що Влад Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина.

В очікуванні літа: щаслива Тодоренко блиснула стрункою фігурою в купальнику "Еротичне кіно?" Регіна Тодоренко в купальнику заінтригувала новинами
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся