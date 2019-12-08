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"Тільки для дівчат": Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 12:59
"Тільки для дівчат": Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка показала, як відпочиває у Східній Азії

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано вирішила відвідати Китай.

Відповідні кадри вона опублікувала на свою сторінку в Instagram. На них можна побачити 32-річну Нікітюк в оточенні місцевих екзотичних страв.

"Привіт, Китай! Корисний сніданок по-китайськи! Тільки для дівчат:
- Суп з чорного ворона та його гнізда.
- Голова селезня і його яйце!
- Пельмені з коров'ячим вим'ям.
Дуже поживно і лаконічно!" - написала у мережі Леся. Також вона проілюструвала ці страви.

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

Шанувальники зірки висловили своє ставлення щодо цих страв:

  • Крутяк. За тобою не встигнути. Як у Висоцького "Сьогодні вона тут, а завтра буде в Осло...". А їжа в Китаї і правда нічого. І оформляти, чорти, вміють.
  • На другий фотці птеродактиль???
  • Жесть.
  • В Китай потрібно їздити тим, хто хоче схуднути.
  • Зате фігура не постраждала. Лесина дієта — дивитися можна, їти не можна!
  • З цього всього красива тільки Леся. Решта - гидота.

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Тільки для дівчат&quot;: Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що Леся Нікітюк має великий досвід подорожей. Під час того, як зірка була ведучою шоу "Орел і Решка", вона об'їздила буквально весь світ.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу.

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