"Тільки для дівчат": Леся Нікітюк несподівано опинилася у Китаї

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка показала, як відпочиває у Східній Азії

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк несподівано вирішила відвідати Китай.

Відповідні кадри вона опублікувала на свою сторінку в Instagram. На них можна побачити 32-річну Нікітюк в оточенні місцевих екзотичних страв.

"Привіт, Китай! Корисний сніданок по-китайськи! Тільки для дівчат:

- Суп з чорного ворона та його гнізда.

- Голова селезня і його яйце!

- Пельмені з коров'ячим вим'ям.

Дуже поживно і лаконічно!" - написала у мережі Леся. Також вона проілюструвала ці страви.

Шанувальники зірки висловили своє ставлення щодо цих страв:

Крутяк. За тобою не встигнути. Як у Висоцького "Сьогодні вона тут, а завтра буде в Осло...". А їжа в Китаї і правда нічого. І оформляти, чорти, вміють.

На другий фотці птеродактиль???

Жесть.

В Китай потрібно їздити тим, хто хоче схуднути.

Зате фігура не постраждала. Лесина дієта — дивитися можна, їти не можна!

З цього всього красива тільки Леся. Решта - гидота.

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

(Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що Леся Нікітюк має великий досвід подорожей. Під час того, як зірка була ведучою шоу "Орел і Решка", вона об'їздила буквально весь світ.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу.