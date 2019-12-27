Тоді і зараз: Дженніфер Еністон зворушила рідкісними фото з 86-річним батьком

Дженніфер Еністон з батьком (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Зірка порадувала фото з батьком

Дженніфер Еністон, яка відома своєю емоційністю та відкритістю, в період різдвяних свят стала ще більш сентиментальною. Зірка "Друзів" і "Ранкового шоу" вирішила показати сімейні фото, де позує зі своїм батьком. Вона запостила два знімка: один дитячий, другий – з минулого Різдва. "Різдво з одним з моїх творців. Тоді і зараз. #TBT Люблю тебе, тату", – написала вона.

"Тоді і зараз" – улюблена гра Дженніфер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Ви такі милі", "Неймовірні", "Ця мила маленька дівчинка знала, що у неї попереду велика гарна життя", – захопилися послідовувачі 50-річної зірки. Нагадаємо, майбутня популярна актриса з'явилася в родині американського актора грецького походження Джона Еністон (справжнє ім'я Янніс Анастассакіс, родом з острова Крит) і актриси з шотландськими та італійськими коренями Ненсі Доу. А тому доля Дженніфер була практично вирішена. Дівчинка з дитинства була захоплена театром і вже в школі грала в драматичному гуртку.

Дженніфер з батьком (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Батьки Еністон розлучилися, коли їй було 9 років. Але навіть живучи з матір'ю, Дженніфер все одно багато спілкувалася з батьком, кар'єра якого в ті часи була на піку. Зараз мами актриси немає в живих. Тому спілкування з 86-річним батьком стало особливо цінним для зірки, яка на даний момент проживає одна.

Дженніфер і Джастін (фото: прінтскрін instagram.com/flawlessjenaniston)

Нагадаємо, Дженніфер Еністон в лютому 2018-го року розлучилася зі своїм останнім чоловіком, актором Джастіном Теру. Пара почала зустрічатися у 2011-му році, познайомившись на зйомках фільму "Жага мандрів". Вже в серпні 2012-го вони побралися, а в 2015-му одружилися. Після розриву вони з Джастіном залишилися у відмінних відносинах, але Еністон не раз розповідала, що ці події далися їй нелегко. Тим не менш, 50-річна актриса, як і раніше, вірить в любов і сподівається зустріти свого чоловіка.