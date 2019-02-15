Тодоренко теж так робила: ведучих "Орла і Решки" змусили подолати фобії

Антону і Олі довелося не солодко під час зйомок у В'єтнамі

Ведущим тревел-шоу "Орел и решка. Мегаполисы" Антону Зайцеву и Ольге Антиповой порой приходится на съемках совсем не сладко и их путешествия часто связанны с настоящим риском. Ребятам довелось даже преодолеть свои фобии, чтобы создать зрелищную программу для зрителей. Видео экспериментов ведущих было опубликовано в Instagram проекта.

Так, во время записи передачи о путешествии по Вьетнаму Оле надо было научиться кататься на мопеде и даже кушать прямо на улице экзотические и, похоже, совершенно не аппетитные блюда местной кухни.

Режиссер проекта Евгений Синельников решил подбодрить девушку и напомнить ей, что ее предшественница Регина Тодоренко также проходила через не самые приятные испытания.

"Давай, давай Регина пробовала – не отравилась, и ты сможешь. Ты – новая ведущая, должна все пробовать", - пытался убедить Олю Женя.

"Он решил, что таким образом меня замотивировал. На самом деле, да", – призналась телеведущая.

Напомним, что в сети появились зрелищные фотоотчеты с путешествия в Намибию с новыми ведущими проекта "Орел и решка. Мегаполисы".

Поклонники похвалили ведущих за смелость, а также развернули дискуссию о том, нравятся ли им новенькие.

Фото: команда тревел-шоу "Орел и решка. Мегаполисы" (instagram.com/orelireshka_official)

"А все думают что ведущим работать просто... Ну-ну....у меня от змеи точно кома была бы", "Ведущии новые, фобии старые", "Попробуй выжить" - лучшая фраза этого ролика", "Очень живые, настоящие эмоции, мне нравится", - отмечали комментаторы.

Ранее телеведущая шоу "Орел и решка. Морской сезон" Алина Астровская восхитила образом в летящем легком платье от украинского бренда. Она выбрала яркий наряд от бренда ELENA BURBA.

К слову, звезда тревел-программы "Орел и решка" показала красочный кадр с подводной съемки, на котором она запечатлена в купальнике.