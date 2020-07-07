Вона точно її мати? Алессандра Амброссіо захопила молодістю на фото з 11-річною дочкою

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка гуляє по берегу океану

Супермодель, екс-ангел Victoria's Secret, Алеcсандра Амброссіо порадувала шанувальників свіжими знімками. На фото вона - зі своєю дочкою. 11-річна Аня Луїза виглядає вже зовсім дорослою дівчиною. А ще, як відзначили фоловери, вона дуже схожа на матір. Цілком можливо, що юна красуня теж стане знаменитою на весь світ моделлю.

Модель з дочкою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Олександра була небагатослівна і підписала фото просто словами: «До речі, про мою донечку ...». На фото Алеcсандра і Аня Луїза гуляють по берегу океану в топах і шортах. Алеcсандра прихопила з собою светр, мабуть, щоб не застудитися через легкий бриз, який дме з океану. До речі, модна деталь: шанувальники звернули увагу, що шорти Алеcсандри підв'язані не поясом, а хусткою. Яскравий червоний аксесуар особливо добре виділяється на тлі синіх шортів. І мама, дочка - дуже стрункі, що теж не сховалося від очей шанувальників.

Алессандра з дітьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, що у Олександри також є син Ноа, на 4 роки молодший від Ані Луїзи. Але цього разу мама і дочка вирішили прогулятися жіночою компанією. Шанувальники зірки відразу ж завалили сторінку коментарями: «Олександра, ти просто красуня, а твоя дочка - справжній ангел!», «О боги, яка вона вже велика, ми ж пам'ятаємо її зовсім крихтою!», «Алекса, покажи нам Ноа» , «Ми хочемо ще більше ваших фото, ви такі красава», «У вас однакові очі!». Багато також відзначили, як молодо і чарівно виглядає Амбросіо - немов вони з Анею ровесниці.