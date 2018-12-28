Тіна Кунаки і Венсан Кассель чекають первістка (фото)

Фото: Вінсан Кассель (instagram.com/vincentcassel)

Після того, як закохані зіграли весілля папараці пильно стежать за фігурою Тіни, щоб першими дізнатися про вагітність знаменитості

Фото, яке породило чутки про можливе цікавому положенні італійської топ-моделі Тіни Кунаки, дружини актора Венсана Касселя, зробили папараці в Парижі, під час прогулянки подружньої пари, вже потрапили в соцмережі.

Якщо новину підтвердить подружжя, яке поки не робило ніяких заяв з приводу можливої вагітності, то для Кунаки ця дитина стане первістком. Кассель вже двічі батько, і виховує двох дітей від Моніки Беллуччі: 14-річну Діу та 8-річну Леоні.

Фото: Знімки папараці вже просочилися в соцмережі (instagram.com/redcarpetmood)

Округлий животик Тіни, ще чіткіше можна розглянути на знімках з кафе, зроблених під час вечері з друзями. У соцмережі просочився один зі знімків, який викликав бурю хвилювань прихильників. На ньому, Тіна, яка останнім часом перестала постити фото в одязі, що обтягує тіло, і купальниках в Instagram, "засвітила" кругленький животик.

Нагадаємо, що відносини Венсана Касселя і Тіни Кунаки почалися в 2016 році, а в цьому році закохані зіграли весілля.

Нагадаємо, що раніше ми писали про недавній спільний вихід у світ подружжя на прем'єру фільму "Імператор Парижа", в якому Венсан зіграв головну роль. На знімках зроблених в кінотеатрі Тіна виглядає стрункою і запідозрити її у вагітності не представлялося можливим.

Крім того ми повідомляли, що відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже є у відносинах і цілком щаслива.

Зазначимо, Моніка Белпуччи нещодавно позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів.

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