Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни
Українська співачка Тіна Кароль знялася в новій відвертій фотосесії і порадувала шанувальників гарячим знімком, на якому постала в шовковому вбранні без нижньої білизни.
Пікантним фото артистка поділилася у своєму Instagram- акаунті.
Відзначимо, що чуттєва і спокуслива зйомка Кароль присвячена рекламі бамбукової постільної білизни, яку зірка випустила в колаборації з Home Me.
Виконавиця позувала на ліжку в шовковій сукні мідного відтінку, при цьому вона не стала надягати під низ бюстгальтер, так що крізь тканину видно обриси грудей. Відвертий аутфіт Тіна доповнила нюдовим макіяжем з акцентом на очі, а волосся зібрала в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя.
Тіна Кароль приміряла атласну сукню без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)
Не меншу увагу фанатів привернуло і фото, на якому артистка позувала в білій нижній білизні, закутавшись в ковдру. Кароль постала на знімку з легким макіяжем і ефектним укладанням, а також чарівною посмішкою на обличчі.
Тіна Кароль розбурхала відвертими постільними кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)
"Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", - зазначила у підписі до публікації Тіна.
Фоловери співачки прийшли в захват і залишили багато приємних коментарів.
- Це, звичайно, добре, але Тін, ми просили нижню білизну...
- Ми чекаємо нижню білизну, вона все ближче і ближче
- Це найкрасивіша реклама, яку я бачила
- Неймовірна
- Білий колір так до лиця
- Дуже ніжно
- Яка ж ви красива
- Жіночність і ніжність. Дуже красиво
- Неймовірно ніжно
- Ну а ми все ще будемо чекати нижню білизну, головне не здаватися
- Ніжність яка, просто нереально
- Пупсик
- Ну як це можливо витримати? ну як?
Нагадаємо, це вже не перша відверта рекламна зйомка Тіни. Раніше Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото, просуваючи власну колекцію хусток.