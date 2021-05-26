Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни

Українська співачка Тіна Кароль знялася в новій відвертій фотосесії і порадувала шанувальників гарячим знімком, на якому постала в шовковому вбранні без нижньої білизни.

Відзначимо, що чуттєва і спокуслива зйомка Кароль присвячена рекламі бамбукової постільної білизни, яку зірка випустила в колаборації з Home Me.

Виконавиця позувала на ліжку в шовковій сукні мідного відтінку, при цьому вона не стала надягати під низ бюстгальтер, так що крізь тканину видно обриси грудей. Відвертий аутфіт Тіна доповнила нюдовим макіяжем з акцентом на очі, а волосся зібрала в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя.

Тіна Кароль приміряла атласну сукню без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)

Не меншу увагу фанатів привернуло і фото, на якому артистка позувала в білій нижній білизні, закутавшись в ковдру. Кароль постала на знімку з легким макіяжем і ефектним укладанням, а також чарівною посмішкою на обличчі.

Тіна Кароль розбурхала відвертими постільними кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)

"Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", - зазначила у підписі до публікації Тіна.

Фоловери співачки прийшли в захват і залишили багато приємних коментарів.