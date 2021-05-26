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Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни

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Середа 26 травня 2021 14:31
Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Тіна Кароль знялася в новій відвертій фотосесії і порадувала шанувальників гарячим знімком, на якому постала в шовковому вбранні без нижньої білизни.

Пікантним фото артистка поділилася у своєму Instagram- акаунті.

Відзначимо, що чуттєва і спокуслива зйомка Кароль присвячена рекламі бамбукової постільної білизни, яку зірка випустила в колаборації з Home Me.

Виконавиця позувала на ліжку в шовковій сукні мідного відтінку, при цьому вона не стала надягати під низ бюстгальтер, так що крізь тканину видно обриси грудей. Відвертий аутфіт Тіна доповнила нюдовим макіяжем з акцентом на очі, а волосся зібрала в пучок, залишивши кілька пасом біля обличчя.

Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни

Тіна Кароль приміряла атласну сукню без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)

Не меншу увагу фанатів привернуло і фото, на якому артистка позувала в білій нижній білизні, закутавшись в ковдру. Кароль постала на знімку з легким макіяжем і ефектним укладанням, а також чарівною посмішкою на обличчі.

Тіна Кароль завела мережу спекотними фото в шовковій сукні без білизни

Тіна Кароль розбурхала відвертими постільними кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)

"Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", - зазначила у підписі до публікації Тіна.

Фоловери співачки прийшли в захват і залишили багато приємних коментарів.

  • Це, звичайно, добре, але Тін, ми просили нижню білизну...
  • Ми чекаємо нижню білизну, вона все ближче і ближче
  • Це найкрасивіша реклама, яку я бачила
  • Неймовірна
  • Білий колір так до лиця
  • Дуже ніжно
  • Яка ж ви красива
  • Жіночність і ніжність. Дуже красиво
  • Неймовірно ніжно
  • Ну а ми все ще будемо чекати нижню білизну, головне не здаватися
  • Ніжність яка, просто нереально
  • Пупсик
  • Ну як це можливо витримати? ну як?

Нагадаємо, це вже не перша відверта рекламна зйомка Тіни. Раніше Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото, просуваючи власну колекцію хусток.

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