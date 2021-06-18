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Тіна Кароль вперше підтвердила роман з Баланом: "довелося відстоювати почуття"

Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Тіна Кароль вперше відверто розповіла про свій роман з Даном Баланом. Вона зізналася, що їхні почуття не креативна вигадка.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю на радіостанції "Авторадіо" в Казахстані. Фрагмент інтерв'ю розмістили на фан-сторінці Кароль в Instagram.

За словами Тіни Кароль, після слів креативного продюсера Володимира Завадюка про те, що роман Тіни Кароль і Даном Баланом був вигаданий спеціально, щоб підняти рейтинги програми, їм довелося разом відстоювати свої почуття.

"І нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулилася і всі-всі зрозуміли. Подивимося, як доля управить наші серцеві струни", - зізналася артистка.

Вона додала, що більш конкретної відповіді про її стосунки з Баланом не чув ніхто і зазначила, що ведучий програми зараз отримав максимальний ексклюзив.

Що відомо про роман Тіни Кароль і Дана Балана

  • Чутки про відносини почалися після їх спільної роботи.
  • Тіна Кароль раніше не підтверджувала інформацію про стосунки та відповідала ухильно.
  • Продюсер "Голос країни" Володимир Завадюк назвав роман Тіни Кароль і Дана Балана постановчим.
  • Пізніше Завадюк спробував взяти сої слова назад і сказав, що між артистами була хімія.
  • Балан прокоментував роман з Тіною Кароль і сказав, що ніхто нікого не обманював, між ними була симпатія, але про роман ніколи не говорили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що продюсер "Голосу країни" зробив заяву романі Кароль і Балана.

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Тіна КарольDan Balan