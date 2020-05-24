Тіна Кароль з сином підкорила найвищу гору України і приголомшила захоплюючими кадрами

Співачка вирушила з сином Венею в Карпати
Тіна Кароль разом з сином Веніаміном довго знаходилась на самоізоляції в заміському будинку. Хлопчик прилетів до мами з Великобританії і більше двох місяців був з нею поруч і проводив максимум часу разом. Тепер же Тіна вирішила урізноманітнити своє дозвілля з 11-річним Венею і відправилася в... Капраты! Співачка постійно публікує захоплюючі дух кадри в Instasories, а її шанувальники поділяються ними у фан-акаунтах української поп-діви.
Так, співачка віддає перевагу проводити дозвілля активно, вона багато ходить по гористій місцевості, з цікавістю спостерігає за життям, що вирує в українських Карпатах,наприклад, навідалася на місцеву домашню сироварню і подивилася, як готують овечий сир.
Також безстрашна зірка разом з сином вдягла захисний шолом і поїхала кататися у відкритій машині по гористій місцевості. Крім того, Тіна робить довгі піші переходи, а під час одного з них підкорила Говерлу – найвищу точку Карпат!
Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (instagram.com/tina_karol)
"Привіт всім з Говерли! Приходьте сюди, скидайте свої стреси від карантинів, від школи домашньої. Нехай ваше око насолодить чудова природа Карпат. Я в захваті. Ми щодня відчуваємо прилив емоцій і радості", - поділилася своїми враженнями зірка.
Тина в повсякденному житті виглядає просто і обирає для активного туризму зручний одяг – шапка, світла тепла хутряна куртка, штани, комфортні кросівки і місткий рюкзак.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль не на жарт завела мережу оголеним фото, накинувши на себе лише білосніжну чоловічу сорочку.
Автор: Аня Бойчук