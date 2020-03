Тіна Кароль на проекті Голос країни 10 підкорила відомого італійця

Минулої неділі на «Голосі країни», який виходить на телеканалі «1+1», відбувся перший з чотирьох ефірів «нокаутів» ювілейного сезону вокального проекту. Розпочав випуск зірковий гість, найвідоміший італійський тенор головних театрів світу, Номінант Греммі – Вітторіо Гріголо.

Заспівати з ним на одній сцені – честь для усіх світових зірок. Bruce Spreengsteen, Sting, Brian May вважають його першим рок-тенором. Він виконав на головній вокальній сцені країни безсмертний хіт «The Show Must Go On».

«Це мій перший візит в Україну, і у мене чудові враження. Для мене було приємним сюрпризом почути у молодих вокалістів свіжі і сильні голоси, і я помітив їх величезне бажання працювати і співати дійсно добре. Адже спів - це не тільки голос. Це ще працьовитість, інтелект і артистизм. В Україні відчувається хороша школа. Виступ на «Голосі країни» у якості запрошеного гостя нагадав мені, як я минулого року був членом журі «AMICI», подібного шоу в Італії. Мені було цікаво подивитися і порівняти рівні. Я приємно здивований учасниками проекту з приголомшливими вокальними даними. Шоу виглядає модно, проект має успіх і впізнаваність. Я бажаю учасникам йти до своєї мети і стати затребуваними артистами і професіоналами», - прокоментував Вітторіо Гріголо.

Співак зізнався, що особливо вразила його тренер шоу Тіна Кароль:

«Я був приємно здивований приголомшливим голосом Тіни Кароль. Сподіваюся, у нас вийде зробити спільно красиву пісню, сплетену з італійської школи звуку і української здатності достукатися до серця кожного».

Нагадаємо, за результатами першого епізоду «нокаутів» стали відомі імена чвертьфіналістів команди MONATIK, які змагатимуться за перемогу у прямих ефірах. Це мультиінструменталіст з дитячого будинку Сергій Асафатов, який у «нокаутах» виконав пісню Sting – «Roxanne»; сучасний гуцул з карпатських гір Сергій Роман, який здивував новим звучанням української народної пісні «Несе Галя воду», виконаної у стилі R`n`B; бек-вокалістка МОNАТІКа Ліда Лі, яка запалила сцену, виконавши хіт Christina Aguilera – «Fighter» та кавер-вокалістка з Харкова Мелен Пасса, яка виконала пісню Лінди – «Мало огня». На глядачів чекає ще 3 випуски «нокаутів», а вже цієї неділі, 29 березня, о 21:00 на телеканалі «1+1» за вихід у прямі ефіри будуть боротися вокалісти з команди Дана Балана.

Ще більше цікавих виступів та яскравих вокалістів можна побачити в новому сезоні «Голосу країни» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».