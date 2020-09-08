Тіна Кароль з'явилася на обкладинці нового альбому у вигляді скульптури

Вже зовсім скоро - 18 вересня - відбудеться реліз нового альбому української поп-діви Тіни Кароль "Знайти своїх". Цікаво, що обкладинкою альбому став витвір мистецтва відомого українського скульптора Володимира Цісарика.

Саму скульптуру, а також ролик про історію створення обкладинки альбому артистка показала у своєму Instagram.

Скульптура, створена для обкладинки альбому, символізує стійкість духу і крихкість буття. Портрет Тіни Кароль, обрамлений в ангельські крила, які ледь торкаються кінчиком пера землі, символізують просту істину: ти можеш встояти навіть на крихкому крилі, якщо твій власний світ повний і стійкий.

Тіна Кароль представила обкладинку альбому "Знайти своїх" (фото: instagram.com/tina_karol)

Ця обкладинка - унікальне злиття двох різних мистецтв: скульптури і музики, каменю і повітря.

Скульптор Володимир Цісарик надихався творчістю Тіни Кароль і його слова про створення скульптури, що стала обкладинкою альбому, говорять самі за себе.

"Я хотів створити щось легке і повітряне, щоб воно мало торкалося землі. У нас з Тіною схожі ідеї творчості: тільки у неї вони виражені звуком у часі, а у мене формами в просторі, - це легкість і міць. Легкі форми та сильні ідеї. Тіна Кароль - особлива співачка, яка одночасно є і творцем, і музою", - поділився творець.

"Знайти своїх" - сьомий студійний альбом Тіни Кароль, приурочений до 15-ти річчя творчої діяльності, вийде 18 вересня на всіх стримінгових музичних платформах.

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням у другому випуску "Танців з зірками 2020".