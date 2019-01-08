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Тіна Кароль показала архівне шкільне фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 16:30
Тіна Кароль показала архівне шкільне фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка була здивована, побачивши в мережі фото зі шкільного альбому

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилася шкільним фото, зробленим у 1996 році. На груповому знімку складно відшукати майбутню зірку, але це не завадило їй розмістити кадр в своїх Instaram-"історіях".

Сама ж раритетна фотографія була опублікована в "сторіз" користувачки Ганни Ватащук. Дівчина ніяк не прокоментувала знімок, відзначивши на ньому лише Тіну Кароль, вказавши номер школи, де колись навчалася знаменитість і рік, коли було зроблено пам'ятний знімок.

Тіна Кароль показала архівне шкільне фото

Фото: Тіна Кароль в школі (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль закінчила школу №22 міста Івано-Франківська, звідки пішла після 9 класу. До речі, артистка, яку тоді ще звали Тетяна Ліберман, була твердою "хорошисткою". Цікаво, що дівчина, яка опублікувала знімок, виявилася землячкою Кароль.

Тіна Кароль показала архівне шкільне фото

Фото: шкільний знімок Тіни Кароль instagram.com/_vatashchuk

Нагадаємо, що Тіна Кароль вразила шанувальників зміною звичного іміджу. На фото вона прредстала перед фанами з зібраними в хвіст волоссям, а також в елегантній сукні, що пікантно оголила плечі і зону декольте.

До речі, Тіна Кароль шокувала шанувальників фото без білизни. На відвертому знімку співачка позує в піджаку, накинутому на голе тіло, її волосся спадаює з легкою навмисною недбалістю на плечі, а на губах грає посмішка.

Раніше Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу. Знаменитість застали зненацька в аеропорту Борисполя. Її тут же закидали компліментами, зазначивши, що відсутність косметики робить зірку схожою на юну дівчину.

Відео: РБК-Україна

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