Тіна Кароль зачарувала повітряною сукнею від українського дизайнера

Пклонники скупали артистку в щирих компліментів

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая недавно позировала для журнала Vogue в оригинальном образе, показала на странице в Instagram чувственный look в воздушном платье с фатином от украинского бренда.

Певица сидит на подоконнике, а из окна сквозь жалюзи на нее бьет полоска солнечного света. На артистке черное с желтым летящее длинное платье от бренда FROLOV. В качестве аксессуаров звезда предпочла крупное кольцо с камнями и еще одно с оригинальным дизайном.

"Быть, а не казаться!" - лаконично подписала эффектное фото певица.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонника очень понравилось увиденное, они начали осыпать Тину щедрыми комплиментами, попутно отмечая ее благородные человеческие качества и цветущий внешний вид.

"Очаровательная", "Красавица", "Какое красивое фото!", "Вы прекрасны, Тина", "Красавица. Лучшая", "Самая прекрасная", "Восхитительная женщина", "Какая невероятная", "Очень круто и сексуально", "Тина, какая же вы великолепная, потрясающая, глубокая, бесконечно успокаювающая и безгранично будоражащая. Я и представить не могла, сколько в вас силы, любви к жизни. Я восхищаюсь вами", - одаривали Кароль теплыми словами поклонники.

Позже знаменитость опубликовала еще одно фото. На нем она позирует в изящном черном платье с золотыми шарами в руках. Кадр стал частью фотосессии для журнала Vogue.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что коллега Тины Кароль по шоу "Голос страны" Дан Балан проявляет знаки внимания в ее адрес и даже подарил артистке красивый букет в знак симпатии.

К слову, Дан Балан проговорился о том, что между ним и Тиной Кароль существует обоюдная симпатия, которую он не скрывает.

Видео: РБК-Украина