Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні з прозорим верхом підкорює гнучкістю кішки

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка навіть на карантині не забуває про спорт

Тіна Кароль знайшла свої плюси в карантині – у поп-діви з'явився час для спілкування з сином Веніаміном, з яким вона із задоволенням тут же знайшла спільні захоплюючі заняття. Хлопчик і його знаменита мама захопилися велоспортом, пересіли на велоспипеды і влаштували справжні велоперегони по дорозі серед сосен. Зайнялися приготуванням обіду і приділили час читанню, розташувавшись поруч на галявині заміського будинку. Тіна на час вимушеної ізоляції не забуває про спортивний режим і практично кожен день займається. Так, вона публікує свої тренування в instastories.

Співачка показала селфі в дзеркалі спортзалу. Вона одягнена в облягаючий комбінезон для йоги з пікантною сітчастої вставкою в зоні декольте і прозорою спиною. Тіна завбачливо зібрала волосся у високий пучок і одягнула білі кросівки. "Залишайтеся вдома",- порадила підписникам зірка.

Також артистка вирішила потішити фанів відео, на якому займається пілатесом і робить вправи на розтяжку, а також асани з йоги. Поп-діва демонструє завидну гнучкість і майстерність.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Кожен день – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – залишила мотивуючий філософський текст Тіна під кадрами прискореної зйомки.

Зірка вирішила показати милий домашній знімок з котом на руках. Тіна схилилася над твариною і обійняла улюбленця, а в її мідних локонах грають сонячні промені. Пізніше артистка опублікувала кадри з машини. Вона завбачливо одягла маску-респіратор і окуляри.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль зачарувала мережу милим і щасливим кадром з підрослим синочком Веніаміном.