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Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала "видом ззаду" на пляжі

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.06.2019 - 13:02
Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала "видом ззаду" на пляжі
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка викликала ажіотаж у мережі новим фото

Тіна Кароль не втомлюється дивувати розум і фантазію своїх шанувальників, публікуючи пікантні і красиві знімки. Останнім часом поп-діва ділилася відвертими постільними кадрами, а також стильними чорно-білими фото. Однак її новий знімок викликав справжній ажіотаж, адже на ньому співачка зображена на пляжі.

Тіна опублікувала дуже ефектний кадр, на якому вона біжить по пляжу в білому вбранні - топі з рукавами і міні-шортиках. При цьому вона зображена спиною до камери, демонструючи вражаючий "вид ззаду". Артистка позувала босоніж і широко розкинувши руки, а її прекрасне волосся красиво майорить на вітрі.

Менш ніж за добу фото набрало понад 38 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала &quot;видом ззаду&quot; на пляжі

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Трохи пізніше Кароль виклала ще один знімок з цієї фотосесії. На ньому вона в тому ж вбранні лежить на піску, поклавши одну руку на стегно і демонструючи плоский животик. Співачка задумливо дивиться вдалечінь.

Тіна Кароль в міні-шортах схвилювала &quot;видом ззаду&quot; на пляжі

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловери не скупилися на компліменти, захоплюючись стрункою фігурою, жіночністю і красою улюбленої артистки.

  • Побігли літати
  • Огоо, як картинка з пинтереста, або обкладинка журналу
  • Яка краса, Малятко))
  • Тинааааа, це точно ти?! Повітря, терміново!
  • Боже , яке це щастя-просто так бігти! Просто бути вільною, навіть просто на секунду, вільної від усього!
  • Наша русалка
  • Ваууууу! Красуня
  • Про, Тіна ти нарешті десь відпочиваєш?
  • Ходячий секс
  • Легкою ходою
  • Як обкладинка з журналу
  • Ніжна і водночас спокуслива
  • Тримайте меняяяяяя, я... Я не знаю що сказати... Це просто неймовірно
  • Я закохалася в серію цих фоток,що буде далі??? Це просто огооонь,тигриця наша
  • Ну не можна ж бути такою ідеальною
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила фото підрослого сина Веніаміна. Хлопчик зображений в останній день школи - до речі, він навчається у Великобританії.

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу глибоким декольте на чуттєвому чорно-білому фото.

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