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Тіна Кароль, Джамала і Вєрка Сердючка виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 13:13
Тіна Кароль, Джамала і Вєрка Сердючка виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020
Вєрка Сердючка (фото: СТБ)

Вже в цю суботу відбудеться вирішальний фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

22 лютого о 19:00 одночасно на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Відкриє ефір Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом. Тіна Кароль покаже спеціально підготовлений шоу-номер. А Джамала, яка готується стати мамою вдруге, представить телевізійну прем'єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем alyona alyona.

«Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається.

Ідея пісні і мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину - в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її alyona alyona, оскільки поважаю і люблю її творчість. Крім того, у нас вже є позитивний досвід спільної роботи - трек «Забирай», що вийшов наприкінці минулого року», - коментує Джамала.

Тіна Кароль, Джамала і Вєрка Сердючка виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020

Джамала

Також співачка прокоментувала своїх фаворитів відбору цього року.

«Коли я сиділа у суддівському кріслі, у мене не було часу відправляти смс, та і це було б неетично, на мій погляд. Вперше за 4 роки я відправила смс на підтримку когось із учасників на цьому Нацвідборі – за TVORCHI. Вони зачепили мене свіжістю звучання, характерного для сучасної шведської та британської музики. Але при цьому не виникло думки (яка часто буває), що я це вже десь чула».

Тіна Кароль, Джамала і Вєрка Сердючка виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020

Тіна Кароль

Нагадаємо, що уже цієї суботи стане відомий представник України на Євробачення-2020. KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI – сама хтось з цих учасників вже в травні представить країну на пісенному конкурсі у Роттердамі.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору на Євробачення буде проходити у столичному Палаці культури КПІ за адресою: проспект Перемоги, 37.

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