Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина

Раніше Тімур також розповів про вибір імені для маляти
Ведучий програми «Зірковий шлях», що виходить по буднях о 9:30 на каналі «Україна», Тімур Мірошниченко нещодавно вдруге став батьком. Днями шоумен розсекретив унікальну дату, на яку заплановані хрестини дитини.
19 січня у родині шоумена та телеведучого Тімура Мірошниченко відбулося поповнення. Дружина Інна народила йому сина, якого назвали Марко. Хлопчик вагою 3730 грамів та зростом 55 сантиметрів народився у одному з київських пологових будинків.
Тімур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)
А днями Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого. Важлива подія у родині чоловіка відбудеться 29-го лютого.
Хрещеними Марка стане сімейна пара близьких друзів родини. Тімур Мірошниченко з дружиною також виховують півторарічну доньку Мію.
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Тімур Мірошниченко з новонародженим Марком
До речі, раніше молоді батьки розповіли, за яким принципом обирали ім'я синові.
«У нас є концепція італійських імен для дітей. Тепер у нас є Мія і Марк. А ще можна зробити концепцію українських імен, наприклад, Марко і Мія (від Соломії)», – прокоментував Тимур Мірошниченко в ефірі каналу «Україна».