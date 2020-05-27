ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мріях про море: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками на спекотному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 15:31
У мріях про море: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками на спекотному фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася архівним кадром в незвичайному купальнику

Поки багато хто скаржиться, що набрали зайвого на карантині, Леся Нікітюк може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою - за словами телеведучої, в цьому їй дуже допомагає інтервальне голодування. Вона не соромиться демонструвати її на пікантних знімках, викликаючи захоплення численних шанувальників. Зірка вже дуже скучила за морем і пляжем і вирішила поділитися жарким архівним знімком, поки немає можливості поїхати на відпочинок.

На фото Леся зображена в незвичайному купальнику з анімалістичним принтом, при цьому верх у нього з довгими рукавами. Ведуча сидить на піску і пронизливо дивиться в об'єктив, при цьому ракурс знімка вигідно підкреслює довжину і стрункість ніжок Леді Ле.

"Не повірите, на Гідропарке сфоткали.... P. S. Як я хочу на море", - поділилася Нікітюк.

Фолловери тут же заявили, що теж дуже хочуть на море, а також залишили Лесі сотні захоплених коментарів, особливо захоплюючись її ніжками.

  • Ваааууу
  • Го
  • найкраща
  • Ноооги півтора килоометра, дуже красиво
  • Богиняя
  • Дуже гарна!
  • Леся, ну яка ви красива!!!
  • Що це за Богиня? З такими гарними ногами
  • Гарна
  • Бімба!
  • І я дуже хочу на море
  • Та чого ж! Такі бур'яні, що повірю
  • Гарний ракурс,але зараз холодно на море...

У мріях про море: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками на спекотному фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Леся Нікітюкведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся