У мріях про море: Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками на спекотному фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася архівним кадром в незвичайному купальнику

Поки багато хто скаржиться, що набрали зайвого на карантині, Леся Нікітюк може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою - за словами телеведучої, в цьому їй дуже допомагає інтервальне голодування. Вона не соромиться демонструвати її на пікантних знімках, викликаючи захоплення численних шанувальників. Зірка вже дуже скучила за морем і пляжем і вирішила поділитися жарким архівним знімком, поки немає можливості поїхати на відпочинок.

На фото Леся зображена в незвичайному купальнику з анімалістичним принтом, при цьому верх у нього з довгими рукавами. Ведуча сидить на піску і пронизливо дивиться в об'єктив, при цьому ракурс знімка вигідно підкреслює довжину і стрункість ніжок Леді Ле.

"Не повірите, на Гідропарке сфоткали.... P. S. Як я хочу на море", - поділилася Нікітюк.

Фолловери тут же заявили, що теж дуже хочуть на море, а також залишили Лесі сотні захоплених коментарів, особливо захоплюючись її ніжками.

Ваааууу

Го

найкраща

Ноооги півтора килоометра, дуже красиво

Богиняя

Дуже гарна!

Леся, ну яка ви красива!!!

Що це за Богиня? З такими гарними ногами

Гарна

Бімба!

І я дуже хочу на море

Та чого ж! Такі бур'яні, що повірю

Гарний ракурс,але зараз холодно на море...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.

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Автор: Марина Настевіч