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Three Days Grace у Києві: топ-5 кращих пісень канадських "енерджайзерів"

Lite » Зірки 22.10.2018 - 12:44
Three Days Grace (фото: instagram.com/threedaysgraceofficial)
Three Days Grace (фото: instagram.com/threedaysgraceofficial)

Композиції цих рокерів полюбилися мільйонам шанувальникам якісної музики у всьому світі

Уже 26 жовтня в київському клубі Stereo Plaza виступлять нестримні канадські альтернативщики Three Days Grace. В українській столиці музиканти наживо презентують новий альбом "Outsider".

Зауважимо, що нові дати туру на підтримку шостої платівки вже культового гурту з'явилися зовсім недавно. Самі ж музиканти розповідають, що очікування нових зустрічей з європейською публікою дуже хвилююче. Адже емоційна віддача залу на кожному концерті - просто божевільна.

Сьогодні ми вирішили нагадати вам найкращі і найзапальніші композиції Three Days Grace, які полюбилися мільйонам шанувальникам якісної музики з усього світу.

Three Days Grace - "I Hate Everything About You"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Pain"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Never Too Late"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Animal I Have Become"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Infra-Red"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Раніше LITE підготував для вас гід по головним подіям жовтня.

Нагадаємо також, що першого листопада в Київ приїде номінант на премію Grammy, хітмейкер Dan Balan, чиї шоу - це завжди сексуальна енергетика, драйв і танці.

Відео: РБК-Україна

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