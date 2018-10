Three Days Grace у Києві: топ-5 кращих пісень канадських "енерджайзерів"

Three Days Grace (фото: instagram.com/threedaysgraceofficial)

Композиції цих рокерів полюбилися мільйонам шанувальникам якісної музики у всьому світі

Уже 26 жовтня в київському клубі Stereo Plaza виступлять нестримні канадські альтернативщики Three Days Grace. В українській столиці музиканти наживо презентують новий альбом "Outsider".

Зауважимо, що нові дати туру на підтримку шостої платівки вже культового гурту з'явилися зовсім недавно. Самі ж музиканти розповідають, що очікування нових зустрічей з європейською публікою дуже хвилююче. Адже емоційна віддача залу на кожному концерті - просто божевільна.

Сьогодні ми вирішили нагадати вам найкращі і найзапальніші композиції Three Days Grace, які полюбилися мільйонам шанувальникам якісної музики з усього світу.

Three Days Grace - "I Hate Everything About You"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Pain"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Never Too Late"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Animal I Have Become"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

Three Days Grace - "Infra-Red"

Відео: YouTube/ThreeDaysGraceVEVO

