THE HARDKISS виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020

Група THE HARDKISS (фото: прес-служба)

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 порадує новими виступами

15 лютого на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ пройде другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Запрошеним гостем ефіру стала українська рок-група THE HARDKISS.

THE HARDKISS – кращий рок-гурт України 2017 року за версією YUNA. Кращий альтернативний проект 2016 та 2017 року за версією M1 Music Awards. В 2016 році гурт брав участь у Національному відборі на Євробачення, за результатами якого посів друге місце.

Також гостями другого півфіналу стануть: представниця України на дитячому Євробаченні-2019 Софія Іванько та представник Чехії на Євробаченні-2020 Бенні Крісто.

Учасники другого півфіналу Нацвідбору

Нагадаємо, в другому півфіналі глядачі побачать другу вісімку конкурсантів: MOONZOO feat F.M.F Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. За результатами балів від суддів та глядачів у фінал пройдуть тільки троє з них.

Нагадаємо, телевізійна зйомка Національного відбору проходитиме у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37. Квитки на Tickets Box

Музичний продюсер Національного відбору-2020 року – Руслан Квінта.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.