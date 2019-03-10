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"Тісний контакт": Тодоренко спровокувала палкі суперечки питанням про дітей


Телеведуча розповіла, як проявляє почуття по відношенню до маленького сина

Популярная телеведущая Регина Тодоренко пытается не расставаться со своим маленьким сыном Михаилом. Молодая мама предпочитает грудное вскармливание, а ради комфорта и удобства малыша даже начала снимать новый сезон авторского проекта "Пятница с Региной" у себя дома. Также она отправилась на две неделе в Дубае вместе с сыном и дала советы, как сделать перелет с ребенком максимально комфортным и безопасным. Теперь же Регина задалась спорным вопросом, который озвучила подписчикам в Instagram. Ее интересует, стоит ли целовать малыша в губы.

В качестве примера ведущая привела опыт Дэвида Бекхэма, которого осудили за то, что он проявлял чрезмерную нежность по отношению к дочери. Сама же шоувумен признается, что обожает обнимать и целовать сыночка.

Для наглядности она показала снимок, на котором застыла в воздушном поцелуе рядом с граффити с изображением малыша.

"Слышала Бекхэма за поцелуй со своей дочкой в губы страшно захейтили. Сам Дэвид говорит о том, что это проявление нежности и ничего больше.  А вы как считаете, необходим ли такой тесный контакт? Я своего ребенка всего бы зацеловала и съела бы от большой любви", - отметила знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мнения поклонников разделились. Одни посчитали, что слишком тесное общение с малышом не гигиенично и неуместно, другие же поддержали звезду и отметили, что не в состоянии удержатся от нежностей по отношению к своим детям.

"Целовать ребенка в губы не гигиенично, как минимум", "Конечно же, нужно целовать и обнимать своих детей, целовать как родитель", "Я за поцелуи!", "Нарушение границ. Случайно если попала - это норм, а целиться - это замена понятий. Мужа чаще целуй", "Всегда-всегда надо целовать детей, даже когда они повзрослели", "Целовать однозначно, но не в губы, это не гигиенично и слишком интимно", - делились своими взглядами комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко с восторгом рассказала об осуществлении своей детской мечты, которую воплотила в жизнь в Дубае.

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