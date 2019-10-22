Не терпиться: Настя Каменських покаже нову себе (відео)

Українська суперзірка Настя Каменських заінтригувала прихильників кадрами нового кліпу. З перших нот 10-секундного тизера чітко впізнається мелодія української сопілки, а сама артистка постає в грайливому образі: в ультрастильных окулярах у вигляді двох пантер, що біжать назустріч один одному.

Кадри з нового кліпу співачки (відео: instagram.com/kamenskux)

В одному зі своїх останніх інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що працює над іспанським альбомом. Так що можна припустити, що це буде перша пісня з нового альбому, яку шанувальники почують. Згідно тизера, прем'єра кліпу відбудеться вже незабаром – 25-го жовтня.

Потап і Настя (відео: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, попередній іспано-англомовний трек артистки побив безліч рекордів. Peligroso 6 тижнів утримував позиції в найбільш авторитетному міжнародному чарті Billboard, а сама Настя стала першою українською артисткою в цьому престижному списку. Крім того, пісня стала найбільш ротованою за версією Music Choice і вже півроку тримається в рейтингу ТОП-30 на MTV серед латиноамериканських кліпів. Кліп на Peligroso Remix вийшов не менш знаковим. Він посів першу сходинку в чарті одного з наймасштабніших музичних телеканалів Латинської Америки HTVmusica.

Але, схоже, нова робота буде не менш гучною. Чим же збирається здивувати співачка в черговому відео?

Настя готує щось незвичайне (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мені вже не терпиться поділитися з вами новою роботою – це буде щось абсолютно нове і незвичайне, тому стежте за новинами, щоб не пропустити прем'єру мого кліпу! Я впевнена, що здивую вас!", – заінтригувала Настя.

До речі, цікаві подробиці про новий кліп Настя Каменських розповіла в ексклюзивному інтерв'ю, яке вже скоро з'явиться на порталі. Так що слідкуйте за оновленнями!