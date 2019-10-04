"Щастя всередині тебе": Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Співачка зізналася, що трохи прихворіла
Потап і Настя Каменських не втомлюються демонструвати палку пристрасть і ніжні почуття один до одного. Днями закохана парочка насолодилася красою золотої осені, влаштувавши собі романтичну прогулянку на природі і позуючи на тлі мальовничих пейзажів. Однак незабаром після цього співачка зізналася на своїй сторінці в Instagram, що трохи прихворіла.
Однак, за словами Насті, вона не сумує, більше того - вона навчилася любити будь-який час року, а не тільки літо. Публікацію вона супроводила теплим літнім знімком, на якому зображена зі своєю улюбленою собачкою Мімі. Артистка позує в коротких шортиках і футболці, а вихованця вона забавно закинув собі на плечі і притримує за лапки. Дівчина закрила очі і забавно витягла губи в поцілунку.
"Сьогодні трохи прихворіла і поки лежала в ліжку, знайшла фоточку, яку зробили на початку цього літа! На ній видно, як ми з Мімі безтурботно проводимо час! Я стала любити кожен період року. Раніше, звичайно, в пріоритеті було тільки літо! Зараз же, коли всередині тебе любов, баланс і умиротворення, абсолютно не важливо де ти і яка зараз погода! Головне щастя всередині тебе, яке ти сам створюєш, як думаєш?" - поділилася Каменських.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Люблячий чоловік Потап знову не зміг втриматися, щоб не зізнатися обожнюваній дружині в своїх почуттях.
"Я люблю тебе", - написав репер в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Користувачі мережі погодилися з Настею, що найголовніше - настрій всередині, а не погода, і залишили теплі відгуки милому фото. Також фанати бажають співачці якнайшвидшого одужання.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап розговорився про сімейне життя з Настею Каменських. Продюсер зізнався, що співачка – чудова господиня і вона прекрасно готує.
Раніше Потап і Настя Каменських розчулили романтичним спільним фото і повідомили, що втекли від усіх на кілька днів до моря.