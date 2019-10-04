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"Щастя всередині тебе": Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 13:32
"Щастя всередині тебе": Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що трохи прихворіла

Потап і Настя Каменських не втомлюються демонструвати палку пристрасть і ніжні почуття один до одного. Днями закохана парочка насолодилася красою золотої осені, влаштувавши собі романтичну прогулянку на природі і позуючи на тлі мальовничих пейзажів. Однак незабаром після цього співачка зізналася на своїй сторінці в Instagram, що трохи прихворіла.

Однак, за словами Насті, вона не сумує, більше того - вона навчилася любити будь-який час року, а не тільки літо. Публікацію вона супроводила теплим літнім знімком, на якому зображена зі своєю улюбленою собачкою Мімі. Артистка позує в коротких шортиках і футболці, а вихованця вона забавно закинув собі на плечі і притримує за лапки. Дівчина закрила очі і забавно витягла губи в поцілунку.

"Сьогодні трохи прихворіла і поки лежала в ліжку, знайшла фоточку, яку зробили на початку цього літа! На ній видно, як ми з Мімі безтурботно проводимо час! Я стала любити кожен період року. Раніше, звичайно, в пріоритеті було тільки літо! Зараз же, коли всередині тебе любов, баланс і умиротворення, абсолютно не важливо де ти і яка зараз погода! Головне щастя всередині тебе, яке ти сам створюєш, як думаєш?" - поділилася Каменських.

&quot;Щастя всередині тебе&quot;: Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Люблячий чоловік Потап знову не зміг втриматися, щоб не зізнатися обожнюваній дружині в своїх почуттях.

"Я люблю тебе", - написав репер в коментарях.

&quot;Щастя всередині тебе&quot;: Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі погодилися з Настею, що найголовніше - настрій всередині, а не погода, і залишили теплі відгуки милому фото. Також фанати бажають співачці якнайшвидшого одужання.

  • Якнайшвидшого одужання
  • Повністю згодна
  • Выздоравливайте,Настусю!!! Ви прекрасні в будь-якому вигляді
  • Все вірно ) що всередині, то і зовні. якнайшвидшого одужання Насть
  • Згодна з тобою Настя. Головне гармонія і любов. Швидкого одужання!
  • Милота
  • Звичайно, але погода і сонце теж дуже впливають на мене))
  • Абсолютно згодна, коли ти щасливий, то час року не важливо. Всі прекрасно
  • Так)))Це щира правда)))) Гармонія і баланс усередині = гармонії навколо
  • Бажаю скорешего одужання Анастасія. Кожен період року по своєму прекрасний.
  • Цілком згодна, Настуся ви тут така ніжна

&quot;Щастя всередині тебе&quot;: Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап розговорився про сімейне життя з Настею Каменських. Продюсер зізнався, що співачка – чудова господиня і вона прекрасно готує.

Раніше Потап і Настя Каменських розчулили романтичним спільним фото і повідомили, що втекли від усіх на кілька днів до моря.

"В очах читається кохання!" Потап і Настя Каменських зворушили осінньою романтикою "Вона класно готує": Потап розповів про сімейне життя з Каменських
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