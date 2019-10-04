"Щастя всередині тебе": Настя Каменських зачарувала безтурботним літнім фото

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що трохи прихворіла

Потап і Настя Каменських не втомлюються демонструвати палку пристрасть і ніжні почуття один до одного. Днями закохана парочка насолодилася красою золотої осені, влаштувавши собі романтичну прогулянку на природі і позуючи на тлі мальовничих пейзажів. Однак незабаром після цього співачка зізналася на своїй сторінці в Instagram, що трохи прихворіла.

Однак, за словами Насті, вона не сумує, більше того - вона навчилася любити будь-який час року, а не тільки літо. Публікацію вона супроводила теплим літнім знімком, на якому зображена зі своєю улюбленою собачкою Мімі. Артистка позує в коротких шортиках і футболці, а вихованця вона забавно закинув собі на плечі і притримує за лапки. Дівчина закрила очі і забавно витягла губи в поцілунку.

"Сьогодні трохи прихворіла і поки лежала в ліжку, знайшла фоточку, яку зробили на початку цього літа! На ній видно, як ми з Мімі безтурботно проводимо час! Я стала любити кожен період року. Раніше, звичайно, в пріоритеті було тільки літо! Зараз же, коли всередині тебе любов, баланс і умиротворення, абсолютно не важливо де ти і яка зараз погода! Головне щастя всередині тебе, яке ти сам створюєш, як думаєш?" - поділилася Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Люблячий чоловік Потап знову не зміг втриматися, щоб не зізнатися обожнюваній дружині в своїх почуттях.

"Я люблю тебе", - написав репер в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі погодилися з Настею, що найголовніше - настрій всередині, а не погода, і залишили теплі відгуки милому фото. Також фанати бажають співачці якнайшвидшого одужання.

Якнайшвидшого одужання

Повністю згодна

Выздоравливайте,Настусю!!! Ви прекрасні в будь-якому вигляді

Все вірно ) що всередині, то і зовні. якнайшвидшого одужання Насть

Згодна з тобою Настя. Головне гармонія і любов. Швидкого одужання!

Милота

Звичайно, але погода і сонце теж дуже впливають на мене))

Абсолютно згодна, коли ти щасливий, то час року не важливо. Всі прекрасно

Так)))Це щира правда)))) Гармонія і баланс усередині = гармонії навколо

Бажаю скорешего одужання Анастасія. Кожен період року по своєму прекрасний.

Цілком згодна, Настуся ви тут така ніжна

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап розговорився про сімейне життя з Настею Каменських. Продюсер зізнався, що співачка – чудова господиня і вона прекрасно готує.

Раніше Потап і Настя Каменських розчулили романтичним спільним фото і повідомили, що втекли від усіх на кілька днів до моря.