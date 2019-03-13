Терпи: гендерна диктатура в новому кліпі Da-Sha Project

Da-Sha - Терпи

Команда проекта поднимает социально важные темы, нестандартно рассматривая те, что звучат в информационном пространстве. Лейтмотив клипа – борьба женщины за гендерное равенство, при которой вместо баланса возникает перегиб.

Видеоработа снята в стилистике скетч-арта. По задумке режиссера, Ани Велосипедовой, в клипе "Терпи" показана история межличностных взаимоотношений. Девушка, потребительски относится к своему парню, который готов прибежать по первому зову и выполнить любую команду, как преданный пес.

"Мы часто видим, что борьба за права происходит за счет унижения противника. Поэтому передо мной стояла задача быть дерзкой и провокационной. Героиня моего клипа считает: чтобы мужчина не сел на голову, нужно не управлять своими эмоциями и характером, а дать им выход на полную катушку. Но в результате хэппи энда не случится: вышедший негатив будет разлагаться на солнце, совершенно никого не украшая. Лучше негатив не выплескивать, а вообще не накапливать", - рассказывает солистка проекта Марьяна Щербак.





Работа артистки в кадре растянулась на 20 часов.

"Когда мне интересна тема, которую я хочу раскрыть, то могу работать и трое суток, если нужно. Мне очень важно донести идею, что при высоком уровне агрессии в обществе, для дискриминации совершенно не важен гендер, национальность, возраст или вероисповедание", - подводит итог Марьяна.

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