Тепер ми бачили все: Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені (фото)

Наталя Могилевська зізналася в любові до своєї "унікальної" публіки
Наталья Могилевская, которая ранее объявила о завершении своего сольного тура "Весна", ошеломила поклонником необычным экспрессивным снимком и анонсировала свое шоу в еще четырех городах в Украине. Кадр певица опубликовала на своей страничке в Instagram.
Артистка обратилась к поклонникам со словами благодарности за теплую встречу на своих концертах.
"Мои дорогие и прекрасные Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог, спасибо за ваш теплый прием! Люблю вас, моя уникальная публика! Еще пять невероятных концертов позади. Вчера у нас был day off, мы все отдохнули и насладились полученными эмоциями". - написала Могилевская.
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Также звезда добавила, что совсем скоро еще 4 города "получат свою порцию весеннего музыкального настроения".
Выступления состоятся в Черкассах, Полтаве и Запорожье.
"Ждите, мы на низком старте!" - заинтриговала певица и рассказала, что сегодня у нее концерт в городе Каменское.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются шоу Могилевской и ждут с выступлениями и в их городах также.
Как сообщалось ранее, на концерте в Николаеве Могилевская получила роскошный букет из белых роз – 101 цветок.
Также мы писали о том, что недавно Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.