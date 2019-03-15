Тепер ми бачили все: Могилевська вразила "бойовим" трюком на сцені (фото)

Наталя Могилевська зізналася в любові до своєї "унікальної" публіки

Наталья Могилевская, которая ранее объявила о завершении своего сольного тура "Весна", ошеломила поклонником необычным экспрессивным снимком и анонсировала свое шоу в еще четырех городах в Украине. Кадр певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Артистка обратилась к поклонникам со словами благодарности за теплую встречу на своих концертах.

"Мои дорогие и прекрасные Одесса, Николаев, Херсон, Кривой Рог, спасибо за ваш теплый прием! Люблю вас, моя уникальная публика! Еще пять невероятных концертов позади. Вчера у нас был day off, мы все отдохнули и насладились полученными эмоциями". - написала Могилевская.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также звезда добавила, что совсем скоро еще 4 города "получат свою порцию весеннего музыкального настроения".

Выступления состоятся в Черкассах, Полтаве и Запорожье.

"Ждите, мы на низком старте!" - заинтриговала певица и рассказала, что сегодня у нее концерт в городе Каменское.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются шоу Могилевской и ждут с выступлениями и в их городах также.

"Восхитительная!"

"И мы вас очень любим! Спасибо за концерт, в Кривом Роге вас всегда ждут!"

"Теперь я видела все в этой жизни!"

"Классный наряд и стрижка!"

"Вау, как так можно ногу поднять... круто!"

"Вот такие трюки можно ожидать от нашей любимицы";

"Выглядишь очень стильно!"

"Супер!"

"Самая хорошая и красивая, люблю вас"...

Как сообщалось ранее, на концерте в Николаеве Могилевская получила роскошный букет из белых роз – 101 цветок.

Также мы писали о том, что недавно Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.