"Тепер нас троє": Слава Камінська поділилася з шанувальниками своєю радістю

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка розповіла зворушливу історію, яка виявилася близькою багатьом

Українська співачка і учасниця популярного гурту "НеАгели" Слава Камінська, яка встигла викликати захват в мережі екстравагантним вбранням, вирішила поділитися зі своїми шанувальниками приємною новиною. В Instagram вона опублікувала емоційний пост, розповівши про особливо вдалий похід на шопінг.

Артистка, нарешті, знайшла гідну заміну своїм улюбленим довгограючим джинсам, які прийшли в непридатність, і змогла відшукати потрібну модель штанів. Зірка розповіла, що цей предмет гардероба вірою і правдою служив їй 4 довгих роки, але джинси порвалися, а знайти достойну заміну їй ніяк не вдавалося. І тут удача! Співачка, недовго думаючи, зважилася на покупку відразу двох пар штанів від відомого демократичного бренду.

"Джинси, які колись служили тобі 4 роки жарким літом, мінливою осінню, взимку (іноді у теплих колготках з начосом) і навесні, просто зрадницьки тріснули на дупі в самий невідповідний момент. Вони були моїми улюбленими, такими улюбленими, що 40 пар модних і дорогих, просто не могли скласти їм конкуренцію. Я дуже за ним сумувала. Носила спідниці, сукні, плакала і нудьгувала. Так часто буває, нам здається, що більше ми ніколи не полюбимо", - поетично почала свою розповідь Слава.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"І ось сталося диво. Сьогодні був звичайний зимовий день. Я лазила з мамою по магазинах і...... Дві пари різного кольору, але все та ж улюблена модель. Ми знову разом. Тільки тепер нас троє: я і дві пари моїх новеньких", – поділилася радісною звісткою знаменитість.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники відзначили, що дуже добре розуміють почуття артистки, адж і самі опинялися в подібній ситуації, а також відзначили, що нові штани її дуже прикрашають.

"Яка Ви струнка, супер-мама, чудова співачка і дівчина!", "Фігурка - мрія!", "Дуже гарно", "Круто! Проста й невимушена, без всяких там понтів. А модель джинсиків не скажете? Була б дуже вдячна. До речі, сидять чудово!", "Артистка шикарна, якій все до лиця", - писали користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава з гурту "НеАнгели" захопила шанувальників спокусливим образом.

Нагадаємо, що Слава Камінська з гурту "НеАнгели" показала струнку фігуру в "голій» сукні" від українського дизайнера.