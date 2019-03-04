Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Саніна поскаржилася, що втому довелося приховувати шаром косметики

Популярная группа The Hardkiss отправилась "покорять" Польшу —у коллектива в этой стране начался масштабный тур. И пока одни поклонники ждут выступлений, другие следят за преображениями Юлии Саниной — солистки коллектива.

Санина — одна из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса. Исполнительница не боится экспериментировать с внешностью, а цвет ее волос и насыщенность макияжа может меняться несколько раз в рамках всего одного концерта.

Так, на своей instagram-страничке Санина, которая ранее перевоплотилась в диско-диву, опубликовала фото, на котором демонстрирует очередное мегаяркое преображение. На снимке певица позирует в парике с волосами черного цвета. В макияже акцент сделан на глаза, а также губы с помадой насыщенного винного оттенка.

"Мейкапом скрыла 27 часов в дороге", — подписала фото Санина.

Яркая Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Поклонники солистки The Hardkiss поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового мейкапа.

"Юличка! Гордость наша! Прям цветет"

"Красивая"

"С началом тура"

"Какая-то внеземная красавица, что-то завораживающее в ней есть"

"Вам очень красиво"

"Красавица и героиня, только береги себя, девичьей красоте нужен отдых, хоть немножко"

"Спасибо Вам за концерт! Было очень круто! Вы невероятные!"

"Хоть и уставшая, но до безумия красивая"

"Прям няшечька. Сам не знаю, почему ты мне нравишься... Красотка наверное - ничего личного"

"Гарна за будь-яких умов"

"Юлечка! Вы супер,одна из немногих групп, которыми можно гордиться не только у нас в Украине. Так держать! Любим Вас!"

"Такую красоту мейкапом не скрыть"

Также Санина показала фото, сделанные во время тура в Польше (Краков, Вроцлав).

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Напомним, ранее Тина Кароль очаровала весенним образом в нарядах от украинских дизайнеров.

Также Злата Огневич в трендовом образе прогулялась по Берлину без макияжа.