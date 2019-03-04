Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Саніна поскаржилася, що втому довелося приховувати шаром косметики
Популярная группа The Hardkiss отправилась "покорять" Польшу —у коллектива в этой стране начался масштабный тур. И пока одни поклонники ждут выступлений, другие следят за преображениями Юлии Саниной — солистки коллектива.
Санина — одна из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса. Исполнительница не боится экспериментировать с внешностью, а цвет ее волос и насыщенность макияжа может меняться несколько раз в рамках всего одного концерта.
Так, на своей instagram-страничке Санина, которая ранее перевоплотилась в диско-диву, опубликовала фото, на котором демонстрирует очередное мегаяркое преображение. На снимке певица позирует в парике с волосами черного цвета. В макияже акцент сделан на глаза, а также губы с помадой насыщенного винного оттенка.
"Мейкапом скрыла 27 часов в дороге", — подписала фото Санина.
Яркая Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Поклонники солистки The Hardkiss поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового мейкапа.
Также Санина показала фото, сделанные во время тура в Польше (Краков, Вроцлав).
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Напомним, ранее Тина Кароль очаровала весенним образом в нарядах от украинских дизайнеров.
Также Злата Огневич в трендовом образе прогулялась по Берлину без макияжа.