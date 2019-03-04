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Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 20:36
Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Саніна поскаржилася, що втому довелося приховувати шаром косметики

Популярна група The Hardkiss вирушила "підкорювати" Польшу —у колективу в цій країні почався масштабний тур. І поки одні шанувальники чекають виступів, інші стежать за перевтіленнями Юлії Саніної — солістки колективу.

Саніна — одна з найбільш яскравих співачок українського шоу-бізнесу. Співачка не боїться експериментувати із зовнішністю, а колір її волосся і насиченість макіяжу може мінятися кілька разів в рамках одного концерту.

Так, на своїй instagram-сторінці Саніна, яка раніше перевтілилася в диско-диву, опублікувала фото, на якому демонструє чергове мегаяскраве перетворення. На знімку співачка позує в перуці з волоссям чорного кольору. В макіяжі акцент зроблений на очі, а також губи з помадою насиченого винного відтінку.

"Мейкапом приховала 27 годин у дорозі", — підписала фото Саніна.

Юлія Саніна

Яскрава Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники солістки The Hardkiss поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового мейкапу.

  • "Юлічка! Гордість наша! Прям цвіте"
  • "Красива"
  • "З початком туру"
  • "Якась позаземна красуня, щось зачаровує в ній"
  • "Вам дуже красиво"
  • "Красуня і героїня, тільки бережи себе, дівочій красі потрібен відпочинок, хоч трішки"
  • "Дякую Вам за концерт! Було дуже круто! Ви неймовірні!"
  • "Хоч і втомлена, але до безумства красива"
  • "Прям няшечька. Сам не знаю, чому ти мені подобаєшся... Красуня напевно - нічого особистого"
  • "Гарна за будь-яких умов"
  • "Юлечка! Ви супер,одна з небагатьох груп, якими можна пишатися не тільки у нас в Україні. Так тримати! Любимо Вас!"
  • "Таку красу мейкапом не приховати"

Також Саніна показує фото, зроблені під час туру в Польщі (Краків, Вроцлав).

Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зачарувала весняним образом в нарядах від українських дизайнерів.

Також Злата Огневич в трендовому образі прогулялася по Берліну без макіяжу.

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Новини України The HARDKISSЮлия Санина
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