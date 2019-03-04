Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Саніна поскаржилася, що втому довелося приховувати шаром косметики
Популярна група The Hardkiss вирушила "підкорювати" Польшу —у колективу в цій країні почався масштабний тур. І поки одні шанувальники чекають виступів, інші стежать за перевтіленнями Юлії Саніної — солістки колективу.
Саніна — одна з найбільш яскравих співачок українського шоу-бізнесу. Співачка не боїться експериментувати із зовнішністю, а колір її волосся і насиченість макіяжу може мінятися кілька разів в рамках одного концерту.
Так, на своїй instagram-сторінці Саніна, яка раніше перевтілилася в диско-диву, опублікувала фото, на якому демонструє чергове мегаяскраве перетворення. На знімку співачка позує в перуці з волоссям чорного кольору. В макіяжі акцент зроблений на очі, а також губи з помадою насиченого винного відтінку.
"Мейкапом приховала 27 годин у дорозі", — підписала фото Саніна.
Яскрава Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Шанувальники солістки The Hardkiss поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового мейкапу.
Також Саніна показує фото, зроблені під час туру в Польщі (Краків, Вроцлав).
Фото: instagram.com/the_hardkiss
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