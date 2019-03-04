Тепер брюнетка: солістка The Hardkiss здивувала новим соковитим іміджем

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Саніна поскаржилася, що втому довелося приховувати шаром косметики

Популярна група The Hardkiss вирушила "підкорювати" Польшу —у колективу в цій країні почався масштабний тур. І поки одні шанувальники чекають виступів, інші стежать за перевтіленнями Юлії Саніної — солістки колективу.

Саніна — одна з найбільш яскравих співачок українського шоу-бізнесу. Співачка не боїться експериментувати із зовнішністю, а колір її волосся і насиченість макіяжу може мінятися кілька разів в рамках одного концерту.

Так, на своїй instagram-сторінці Саніна, яка раніше перевтілилася в диско-диву, опублікувала фото, на якому демонструє чергове мегаяскраве перетворення. На знімку співачка позує в перуці з волоссям чорного кольору. В макіяжі акцент зроблений на очі, а також губи з помадою насиченого винного відтінку.

"Мейкапом приховала 27 годин у дорозі", — підписала фото Саніна.

Яскрава Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Шанувальники солістки The Hardkiss поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового мейкапу.

"Юлічка! Гордість наша! Прям цвіте"

"Красива"

"З початком туру"

"Якась позаземна красуня, щось зачаровує в ній"

"Вам дуже красиво"

"Красуня і героїня, тільки бережи себе, дівочій красі потрібен відпочинок, хоч трішки"

"Дякую Вам за концерт! Було дуже круто! Ви неймовірні!"

"Хоч і втомлена, але до безумства красива"

"Прям няшечька. Сам не знаю, чому ти мені подобаєшся... Красуня напевно - нічого особистого"

"Гарна за будь-яких умов"

"Юлечка! Ви супер,одна з небагатьох груп, якими можна пишатися не тільки у нас в Україні. Так тримати! Любимо Вас!"

"Таку красу мейкапом не приховати"

Також Саніна показує фото, зроблені під час туру в Польщі (Краків, Вроцлав).

Фото: instagram.com/the_hardkiss

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