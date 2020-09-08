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Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася залізним пресом і пружними сідницями

Вівторок 08 вересня 2020 18:27
Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася залізним пресом і пружними сідницями
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Зірка наполегливо займається в спортзалі

Єва Лонгорія не упускає можливості прокачати своє тіло в спортзалі, а потім здивувати шанувальників сталевими м'язами. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося чергове відео зі спортзалу, де знаменитість виконує далеко не прості вправи. Завдяки ракурсу Єва продемонструвала м'язи рук і преса, а також стрункі ноги і пружні сідниці.

Doing some hard labor on this Labor Day!

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Єва Лонгорія обожнює займатися (відео: instagram.com/evalongoria)

Займатися Лонгорія вирушила в чорних легинсах, чорному топі і яскравих кросівках. Волосся знаменита матуся зібрала в хвіст, а макіяж вирішила не робити. Ролик вона підписала коротко, натякаючи, що трудиться в День праці, який жителі США відзначали у понеділок, 7-го вересня.

Тіло мрії: 45-річна Єва Лонгорія похвалилася залізним пресом і пружними сідницями

Зірка з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

«О боже, дівчинка», «Чорт, жінка! Давай, ти можеш», «Вау», «Ідеальна», «Ти вбила наповал», «Вау! Складна робота, зате який результат», «Богиня», «Ти енергетична бомба», «Ти просто приклад для наслідування всіх мам», – такими коментарями вмить засипали відео. варто було йому з'явитися на сторінці 45-річної зірки.

Раніше вона показала свою фігуру у новому купальнику. Єва купається в басейні в компанії улюбленого сина Санті. Зіркова матуся приміряла темно-синій суцільний купальник з довгими рукавами, а дитину одягла в плавки з такого ж матеріалу. Вийшло неймовірно мило! Фігура Лонгорії вкотре зібрала масу компліментів. Як і зовнішній вигляд Санті, який росте не менш гарненьких, ніж мама.

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