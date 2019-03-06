Тіло богині: 40-річна Ані Лорак у бандажному платті захопила фанів

Ані Лорак продовжує радувати своїх фанатів
Ани Лорак, которая удивила роскошным бюстом в облегающем топе, в этот раз восхитила своих поклонников фигурой в платье. Новую фотографию певица выложила на своей странице в Instagram.
Черно-белый снимок украинской певицы явно пришелся по душе ее поклонникам, которые не скупились на комментарии и не скрывали свой восторг.
Фото: instagram.com/anilorak
"Очень изящно!", - прокомментировала marinashell13.
"Совершенна", - написала 8to_mami.
"Невероятно красивая фигура, я восхищаюсь вами", - отметила liudmilavasilishin.
"До чего же хороша!", - написала marinamihailova65.
"Развод на пользу пошел!", - подчеркнул storozhenkodmitro.
"Интересно, сколько еще фотографий с этой шикарной фотосессии?", - прокомментировала lazloraklove17.
"Стильно и красиво", - написала galinaduloglo.
"Красотка во всем! Дольше нас всех радуй", - отметила irinasokolova830.
"Элегантны, изящны, божественны! Талант - Ваше лучшее достояние!", - написала laura_iz_luvra.
"Фигура просто шик", - прокомментировала mg_19_al.
"Я не люблю чб фото, но это шедевр!", - отметила alenasing4752.
"Идеальна во всем", - написала anilorakxsoul.
Напомним, что Ани Лорак показала сексуальные ретро-фото из 2000-х годов.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак соблазнила сеть фото в алом наряде.