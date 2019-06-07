Я тебе люблю! Потап похвалився кулінарними талантами Каменських (відео)

Потап і Настя Каменських тепер щаслива і душевна пара. При цьому музиканти не проти ділитися цими приємними сімейними моментами зі свєю багатомільйонною армією шанувальників. На цей раз зіркова пара показала фанам щось новеньке. Адже зазвичай у своїх соцмережах Потап і Настя публікують глянцеві фото з весілля або спільних зйомок кліпів. А тепер Потап вирішив похвалитися кулінарними талантами своєї коханої.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Потап опублікував коротке відео. Пара знаходиться в домашній обстановці, обидва без макіяжу і красивих костюмів – звичайні будні. При цьому Потап підкреслив, що Настя приготувала йому найсмачніше блюдо.

"Чимало мені кажуть – ти одружився на співачці... вона напевно не готує. А я вам скажу, що у Насті сім концертів... вона прийшла додому і приготувала мені найсмачніші в світі котлети з кролика", - каже Потап. У фіналі репер зізнався в черговий раз в любові Каменських. Відповідне відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

Цікаво, що до цього Потап навпаки трохи "потролив" свою кохану. Так, Каменських також зняла невеликий ролик – співачка подякувала своїй команні і шанувальникам за милі подарунки у вигляді двох чашок з написами англійською. Одне з слів Каменських вимовила неправильно – замість "ведмідь" сказала "пиво". І Потап поспішив її виправляти.

До речі, швидше за все пара сьогодні з самого ранку вирушила на тренування. Можливо, саме після насиченого тренування Настя і приготувала смачний і корисний сніданок коханому.

Нагадаємо, до цього Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото. Тоді український репер ніс Каменських на руках.

А ще трохи пізніше "соковита красуня" Настя Каменських в мереживному корсеті "нарвалася" на хвилю компліментів.