"Тобі личить": Потап і Настя Каменських показали романтику в ліжку (відео)

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

У молодят видався грайливий настрій

Після офіційного весілля 23 травня Потап і Настя Каменських із завидною регулярністю діляться з шанувальниками десятками спільних фото і відео. Цікаво, що найактивніше відео знімає саме Потап. А от Настя більше по частині фото. В об'єктиви закоханих потрапляє все: їх спільні подорожі, тренування, час після тренування і навіть милі "постільні моменти".

Так, на своїй instagram-сторінці Потап показав у розділі сторіз дуже зворушливе і трохи "дурненьке" відео з Настею. Пара лежить в ліжку. Настя притулилася до Потапа. При цьому співачка поклала пишну копицю волосся на голову Потапу.

"У Насті волосся, як дріт, взагалі", - нібито невдоволено коментує Потап.

"Представ собі, якщо б у тебе були такі... Тобі личить", - відповідає Настя, намагаючись спорудити на голові коханого подобу перуки. Репер підіграє коханій. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Далі Потап просто зробив фото з молодою дружиною. Настя лежить із заплющеними очима й ніжно посміхається.

Потап і Настя (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що Каменських тим часом буквально засипає своїх шанувальників фото з дівич-вечора. Так, нещодавно співачка показала фанатам довгоочікуване відео зі святкування важливого для багатьох дівчат дня перед весіллям. На дівич-вечорі Каменських зібралося чимало її близьких подруг, які підготували для Насті не просто "лакшері-вечірку", але і деякі пікантні подробиці.

Наприклад, Настю на дорозі зупинили "Даішники", з якими вона розпивала шампанське. Більш того, один з них бив Каменських "гумовою іграшкою". І на цьому пікантні подробиці не закінчилися.

Також Настя показує різні фото з дівич-вечора. Цікаво, на одному зі знімків співачка нагадала шанувальникам відому співачку – Шер. Багато підписників Насті просто засипали її коментарями типу "На Шер схожа тут".