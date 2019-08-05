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"Тобі личить кохання Потапа": Каменських заворожила пронизливим фото з Франції


Співачка продовжує свою весільну подорож з чоловіком

Потап і Настя Каменських не перестають радувати шанувальників фото і відео з другої весільної подорожі. Пара плаває на яхті вздовж Середземномор'я і відвідує італійські портові містечка Сардинії, кожен раз захоплюючись новими краєвидами і пам'ятками. Вдень закохані насолоджуються морським подорожжю на яхті, засмагають та купаються, а ввечері влаштовують романтичні променади маленькими затишними вуличками. Так, Потап і Настя вирішили змінити локацію і рушили на французьку Корсику. Своєю фотопролугянкою вони поділилися на instagram-сторінках.

Співачка вирішила опублікувати портретний знімок, зроблений не її чоловіком Потапом, якого вона називає "найкращим фотографом", а другом і колегою Олексієм Завгороднім-Позитивом (учасник гурту "Время и Стекло"). До речі, співак подорожує разом зі своєю подругою Ганною Завгородньої-Андрійчук – найкращою подругою Каменських.

Знімок вийшов настільки атмосферним, а погляд у Насті – пронизливим і магнетичним, що підпис до нього народилася сама собою. "Погляд Марії. Фото Позитива", - підписала кадр співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали жваво обговорювати фото. Деякі запропонували свої порівняння – Есмеральда, Мона Ліза. Також підписники зазначили, що Настя буквально розцвіла і припустили, що причина цьому –  кохання чоловіка.

  • Як тобі лічить кохання Потапа! Ти ще більше розквітла!
  • Фото шикарне. Погляд захоплюючий. Дуже красиво!
  • Вам би Есмеральду грати в мюзиклі. І краса, і голос - все є!
  • Мона Ліза
  • Мона Настя
  • Яка ж красива!
  • Красуня. Потап щасливчик
  • Природна така, ніби й не зірка зовсім
  • Нереальна
  • Клас
  • Анастейша ти прекрасна
 

Скріншот коментарів

Раніше Потап розбурхав мережу фото з Настею Каменських з Франції, показавши опухлий очей. Шанувальники відразу почали гадати, чим це може бути викликано.

Також Настя Каменських заворожила щасливим фото на відпочинку з Потапом на яхті.

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