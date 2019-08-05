"Тобі личить кохання Потапа": Каменських заворожила пронизливим фото з Франції

Потап і Настя Каменських не перестають радувати шанувальників фото і відео з другої весільної подорожі. Пара плаває на яхті вздовж Середземномор'я і відвідує італійські портові містечка Сардинії, кожен раз захоплюючись новими краєвидами і пам'ятками. Вдень закохані насолоджуються морським подорожжю на яхті, засмагають та купаються, а ввечері влаштовують романтичні променади маленькими затишними вуличками. Так, Потап і Настя вирішили змінити локацію і рушили на французьку Корсику. Своєю фотопролугянкою вони поділилися на instagram-сторінках.

Співачка вирішила опублікувати портретний знімок, зроблений не її чоловіком Потапом, якого вона називає "найкращим фотографом", а другом і колегою Олексієм Завгороднім-Позитивом (учасник гурту "Время и Стекло"). До речі, співак подорожує разом зі своєю подругою Ганною Завгородньої-Андрійчук – найкращою подругою Каменських.

Знімок вийшов настільки атмосферним, а погляд у Насті – пронизливим і магнетичним, що підпис до нього народилася сама собою. "Погляд Марії. Фото Позитива", - підписала кадр співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники почали жваво обговорювати фото. Деякі запропонували свої порівняння – Есмеральда, Мона Ліза. Також підписники зазначили, що Настя буквально розцвіла і припустили, що причина цьому – кохання чоловіка.

Як тобі лічить кохання Потапа! Ти ще більше розквітла!

Фото шикарне. Погляд захоплюючий. Дуже красиво!

Вам би Есмеральду грати в мюзиклі. І краса, і голос - все є!

Мона Ліза

Мона Настя

Яка ж красива!

Красуня. Потап щасливчик

Природна така, ніби й не зірка зовсім

Нереальна

Клас

Анастейша ти прекрасна

Скріншот коментарів

Раніше Потап розбурхав мережу фото з Настею Каменських з Франції, показавши опухлий очей. Шанувальники відразу почали гадати, чим це може бути викликано.

Також Настя Каменських заворожила щасливим фото на відпочинку з Потапом на яхті.