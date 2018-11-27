Таємниця розкрита: що завжди носить у сумочці Кейт Міддлтон

Колаж РБК-Україна

У сумці герцогині не знайдеш ключів або грошей

Жіноча сумочка нерідко нагадує склад найбільш потрібних і навіть непотрібних речей. Ключі, кілька помад, гаманець і жуйка – такий собі набір-мінімум для кожної з нас. Чи така ж ситуація і у жінок королівської сім'ї? Біограф Кейт Міддлтон Марсія Муді відкрила нам завісу цієї таємниці, повідомляє Cosmopolitan.

Виявляється, герцогиня Кембриджська завжди носить з собою всього чотири речі, але вони максимально потрібні і практичні.

По-перше, це маленьке дзеркальце. Щоб поправити макіяж і вчасно видалити із зубів залишки обіду.

Другий предмет, який Кейт завжди тримає при собі, – хусточка. Звичайно, коли у тебе троє дітей, це просто необхідність.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Must-have номер три – бальзам для губ, а номер чотири - матуючі серветки. Секрет бездоганної шкіри і ідеальних знімків Кейт розкритий.

При цьому в сумці герцогині не знайдеш ключів, грошей або мобільного телефону. Це пояснюється тим, що дружину принца Вільяма завжди супроводжують охоронці або особисті помічники.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вразила сукнею на прийомі. Подружжя відвідали студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка буде боротися з цькуванням і залякуванням дітей в Інтернеті.

Раніше стало відомо, що племіннику герцогині Кембриджської дали королівське ім'я.

А також ми писали про те, що Кейт Міддлтон вразила стрункою фігурою в елегантному темно-синьому платті.

Відео: РБК-Україна