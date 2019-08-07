Тарас Тополя розповів, що подарував Альоші після народження синів

Тарас Тополя скромно зазначив, що коли мова заходить про подарунки, то йому "нічого не треба". Так, за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00, лідер популярної групи "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, які ж сюрпризи вони з Альошою роблять один одному.

За словами артиста, після народження синів Марка і Романа він робив дружині пам’ятні подарунки. Та вони, каже Тарас, – ніщо, порівняно з неймовірним відчуттям батьківства.

"Дарував прикраси, які я вибирав спеціально для того, щоб ми запам’ятали дні народження наших дітей. Та, насправді, це просто металеві побрякушки. Найголовніший подарунок – наші діти. Звичайно ж, це більше Оленин подарунок мені, але я також брав участь у цьому процесі", – сміючись, розповів лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя за лаштунками шоу "З Днем народження, Україно!".

Візначимо, що співачка Альоша (Олена Кучер) і Тарас Тополя офіційно стали чоловіком і дружиною з літа 2013 року! В квітні 2013 у них народився сін Роман. А в листопаді 2015 - Марк.

Сім'я Тараса Тополі і Альоші (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка Альоша з синами (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тарас зазначає, що з роками робити подарунки їм з Альошею стає все важче.

"З предметів побуту в нас усе є, якісь надмірні речі, як-от одяг, прикраси або гаджети мене мало цікавлять. Олена знає, що мені ніколи нічого не треба. Тому намагаємось робити якісь приємнощі. Просто чим далі живеш, то більше розумієш, що найкращий подарунок – це проведений разом час у спокої і радості", – розповів артист в інтерв'ю каналу "Україна".

До речі, раніше у коментарі LITE Тарас Тополя відверто розповів про стосунки з Alyosha.

"Ми ще не прожили 10 років разом. Тільки рухаємося до цього, два роки залишилося. Але звичайно, ми, як і інші сім'ї, переживаємо деякі драматичні історії, іноді сваримося, не розуміємо один одного, з'ясовуємо стосунки. Власне, від цього нікуди не дінешся. І хто б не говорив на камеру або фальшиво не посміхався, не намагався довести, що ідеальні відносини... Можу сказати зі свого досвіду, що часто це неправда. Тому що відносини — це робота над собою двох людей", — каже Тарас Тополя.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Час і Скло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "НЕАНГЕЛИ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.