Тарас Тополя показав ексклюзивне архівне відео сім'ї у новому кліпі гурту "Антитіла"

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя нарешті розкрив головну інтригу "довгоочікуване пополненни". За місяць до фінальних концертів першої частини туру Hello, що відбудуться у столичному Палаці Спорту, гурт Антитіла представив нову відеороботу. Цього разу Антитіла екранізували найромантичнішу пісню - "Буде син". Це п'ята композиція з альбому "Hello", яка отримала відеопідтримку.

Пісня "Буде син" стала рекордсменом за кількістю прослуховувань з моменту релізу лонг-плею. На YouTube каналі гурту Антитіла вона набрала понад пів мільйона переглядів. А прихильники гурту охрестили її: "головним саундтреком першого танцю молодят 2019". Протягом шести місяців Антитіла отримали велику кількість відео, де молодята танцюють свій перший танець саме під "Буде син". Ці домашні відео надихнули Антитіла до ідеї відео-кліпу, яка близька багатьом: зародження нової сім‘ї, продовження роду і, звичайно ж, спільна праця та щирі емоції радості від можливості бути разом.

Антитіла - Буде син

В основі роботи "Буде син" - дві справжні історії родин Тополі та Шнейдерісів. Саме сім’я Шнейдерісів люб’язно надала своє родинне виноробне господарство та виноградники для відео-кліпу. Зйомки відбувалися у виноробні Бейкуш у Миколаївській області. В цьому місці батько Євген перетворив своє хобі у справу життя і долучив до неї найближчих йому людей - кохану та дітей. З маленької ідеї реалізувалася велика мрія однієї закоханої пари: велика щаслива родина та успішний бізнес. У кліпі Тарас Тополя з дружиною, відомою співачкою Alyosha та двома синами Романом та Марком, зіграли самих себе, показали історію їх стосунків і привідкрили завісу у своє приватне життя. Паралельно з основним сюжетом у роботі представлені документальні кадри родини Тараса Тополі, які раніше не демонструвалися: народження первістка, весілля соліста Антитіл, хроніка як росли синочки, а також як проводить вільний час подружжя. Слід зазначити, що у кліпі "Буде син" Роман та Марко дебютували у якості акторів і впоралися вправно. До цього у медіапросторі зіркову родину Тополі у повному складі можна було побачити дуже рідко.

Режисерами виступили учасники гурту Антитіла: Сергій Вусик та Тарас Тополя.

"Пісня "Буде син" певною мірою автобіографічна. Наше близьке оточення і друзі знають, що саме в Карпатах, на лоні природи зароджувались наші з Оленою стосунки і власне план про який співається у пісні ми майже виконали. У нас двоє синів, залишилися ще дівчинка, якій ми, звичайно ж, будемо раді. Чому історія з виноградниками? Тому, що ми з дружиною маємо добру традицію сідати ввечері за келихом хорошого сухого вина і говорити про все. Коли я побачив ці прекрасні виноградники, цю локацію і дізнався історію родини, яка вирощує цей виноград, запропонував команді Антитіл виїхати туди і зняти там хороше, тепле родинне відео про те, як вся сім’я працює у своєму господарстві заради того, щоб створити щось разом. Історія вдалася. Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і звичайно ж не обійшлося без справжніх відеокадрів із нашого сімейного архіву, яких так само дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, бо повторюся, пісня великою мірою автобіографічна. З синами працювалося легко. Вони вели себе добре, підтримували нас і майже не вередували", - поділився Тарас Тополя.

Нагадаємо, гурт Антитіла оголосив додатковий концерт у столичному Палаці Спорту. Пісню "Буде син" разом з піснями нового альбому "Hello" та найпотужнішими хітами за 10 років гурт Антитіла виконає два дні поспіль. Концерти на завершення туру "Hello" відбудуться 16 та 17 листопада.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла, з-за чого може просидіти за келихом вина до пізньої ночі. Співачка зазначила, що дуже цінує такі рідкісні моменти з чоловіком.